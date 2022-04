Oschatz

Nordsachsen Mobil (Nomo) beteiligt sich am Programm „Stadt, Land, Plus“. Was ähnlich wie ein Gesellschaftsspiel aus Kindheitstagen klingt, soll den öffentlichen Personennahverkehr verändern, attraktiver machen. Was dahinter steckt, erläutert Nomo-Geschäftsführer Holger Klemens.

Welches Plus soll das Programm dem Nahverkehr in Stadt und Land bringen?

Es geht erst einmal allgemein darum, CO2-Emissionen einzusparen und mehr Menschen in Bus und Bahn zu bringen. Das ist ein weites Feld. Wir sind zum Beispiel bei einem Baustein dabei, der uns weg vom Papierfahrschein und hin zu Chipkarte bringen soll.

Das spart CO 2 ein?

Wenn der Bus nicht mehr so lange im Leerlauf an der Haltestelle steht, weil der Fahrer gerade kassiert, schon. Zudem können die Chipkarten für mehrere Fahrten genutzt werden, womit Papier eingespart wird und die für dessen Herstellung benötigte Energie. Es geht hier aber vor allem darum, Menschen, für die der Bus nicht das alltägliche Fortbewegungsmittel ist, den Zugang zu erleichtern. Die Karte legt man beim Fahrer aufs Lesegerät und fährt dann einfach mit.

Aber so eine Chipkarte ist doch auch eine Hürde, oder?

Nicht, wenn man dazu leichten Zugang hat. Für Gelegenheitsnutzer soll sie aufladbar sein und für registrierte Nutzer in einer möglichen weiteren Ausbaustufe auch den besten Preis für die absolvierte Strecke erkennen. Also zum Beispiel den Tarif einer Tageskarte im Hintergrundsystem berechnen, wenn der Fahrgast mit der Chipkarte mehrere Strecken zurückgelegt hat.

In London geht die Sperre zum U-Bahnsteig nur auf, wenn man eine Visa-Karte oder die Oystercard dran hält. Und das soll auch funktionieren, wenn man in Sornzig in den Bus steigt?

Warum nicht? Projektziel ist, dass dieses System 2024 steht. Es soll auch bei Fahrten über Kreisgrenzen hinweg und mit verschiedenen Busunternehmen funktionieren. Deshalb sind wir nicht allein in diesem Programm. Es steht unter Führung der Halleschen Verkehrs AG. Beteiligt sind rund ein Dutzend Partner.

Und die Chipkarte muss ich dann kaufen?

Neben den Hardware, die allein bei uns auf 180 Bussen installiert werden muss sowie der Software und den Abrechnungssystemen im Hintergrund soll die Erstausstattung der Fahrgäste mit einer Chipkarte gefördert werden. Allein für Nordsachsen mobil sprechen wir da von einer Summe von 1,3 Millionen Euro. Der Bund steuert 80 Prozent dazu bei. Weitere zehn Prozent kommen vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig.

Es gibt dann gar keinen Papierfahrschein beim Fahrer mehr, den ich mit Bargeld bezahlen könnte?

Erfahrungen anderer Projekte zeigen, dass eine 100-prozentige Umstellung auf bargeldlose Zahlungen nicht zu erreichen ist. Aber Bargeldbezahlung soll dann tatsächlich die Ausnahme sein. Apropos London: Dort kann man auch nur mit Karte im Bus einchecken.

Nomo ist an zwei Projekten beteiligt. Was hat das andere zum Inhalt?

Es geht auch wieder darum, weniger Papier zu produzieren. Wir wollen eine Art Online-Portal für unsere Vertragskunden – also für Abo-Kunden, Schüler mit Bildungstickets und Auszubildende – schaffen.

Auf dem man sicher keine Papierfahrscheine oder Maskottchen kaufen kann, oder?

Nein. Es soll so eine Art Servicestation sein. Nur dass sie sich eben nicht irgendwo auf dem Marktplatz befindet, wo wir sowieso keine haben, sondern im Internet. Wir wollen, dass Vertragskunden, oder solche die es werden möchten, hier ihre Daten verwalten können – von den gewählten Tarifzonen bis hin zu Adressänderungen und gern auch die Vertragsverlängerung.

Das geht bisher nicht?

Nicht durchgehend online. Man kann für sich für viele Dinge ein PDF-Dokument herunterladen, muss es aber mit dem Kugelschreiber ausfüllen und per Post abschicken. Das geht eindeutig besser.

An welcher Stelle steht Nordsachsen Mobil jetzt beim Gestalten dieser Bausteine?

Diese Umstellungen in Angriff zu nehmen, bedeutet für uns einen deutlich höheren Aufwand an Ingenieurleistungen. Wir sind froh, dafür befristet einen jungen Mitarbeiter aus Dresden gefunden haben, der das Leistungsverzeichnis erstellt, die Ausschreibung betreut und auswertet.

Zurt Person: Holger Klemens Holger Klemens ist seit Januar 2020 Geschäftsführer der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ mbH. Die Position hat er auch nach dem Zusammenschluss der OVH mit der Leupold GmbH & Co. KG zur Nordsachsen Mobil GmbH inne. Der 59-Jährige hat in Magdeburg Verfahrenstechnik studiert und danach seine erste berufliche Station bei der Quedlinburger Firma Union absolviert. Nach deren Abwicklung durch die Treuhandanstalt war er zunächst im Vertrieb von Computern und bei Radio Brocken tätig. Darauf folgten ab 1997 Tätigkeiten in Firmen des öffentlichen Nahverkehrs. Bei der LVB und der Halleschen Verkehrs AG war Holger Klemens für Vertrieb und Marketing zustndig, bevor er nach Oschatz kam.

Interview: Axel Kaminski

Von Axel Kaminski