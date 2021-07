Nordsachsen freuen sich auf Einkaufen oben ohne

Nordsachsen

In Sachsen und damit auch in Nordsachsen wird die Maskenpflicht im Einzelhandel ab diesem Freitag stark eingeschränkt. Sie soll nur noch gelten, wenn der Inzidenzwert über 10 liegt. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an. Im Landkreis Nordsachsen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1,0. An der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen und im öffentlichen Nahverkehr will die Landesregierung festhalten. Derzeit liegen auch alle anderen Landkreise und Städte im Freistaat unter dem Schwellenwert von zehn wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Was die Nordsachsen zum Thema Einkaufen mit und ohne Maske sagen, lesen Sie hier.

Silva Strahlendorff (42) aus Eilenburg: „Ehrlich gesagt freue ich mich, endlich keine Maske mehr tragen zu müssen. Da bin ich echt ganz froh drüber. Manchmal rutscht sie oder drückt auch. Und manchmal vergisst man sie einfach, zum Beispiel, wenn ich im Garten bin und dann doch noch irgendwohin muss, um schnell etwas zu holen. Natürlich hat das Tragen eine Maske auch etwas mit Hygiene zu tun. Aber ohne unterwegs zu sein, macht es doch einfacher.“

Winfried Hauck (64) aus Wöllnau: „Ich finde das nicht gut, die Maskenpflicht sollte bleiben. Die Entscheidung ist zu voreilig getroffen worden. Das Virus ist gefährlich genug, um Menschen zu schaden. Es gibt Staaten und Länder wie China, wo die Maskenpflicht schon seit Jahren besteht und keiner stört sich daran. Mich stört das Tragen einer Maske beim Einkaufen nicht. Ich denke, das ist in der ganzen Pandemie das geringste Übel.“

Andrea Körner (35) aus Bad Düben: Wenn die Maskenpflicht endet oder in bestimmten Bereichen aufgehoben wird, dann setze ich dort auch keine mehr auf. Ich habe aber grundsätzlich kein Problem, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Mittlerweile hat man sich nach so langer Zeit auch dran gewöhnt.

Diana Franz (42) aus Zschepplin: Dass die Maskenpflicht endet, hatte ich noch gar nicht gehört. Ich arbeite im Handel und da war es bis jetzt vorgeschrieben. Deshalb hatte ich auch kein Problem damit. Entscheidend wird aber auch sein, was unsere Geschäftsleitung zu den Lockerungen sagt.

Christian Letzel (39), Inhaber Jeansladen „Hosenstall“, Delitzsch: „Dass die Maskenpflicht beim Einkaufen endet ist mal eine schöne Lockerung und eine Erleichterung. Wobei man bei uns beim Einkaufsbummel in der Kleinstadt ja nicht so wie im großen Shoppingcenter ohne Frischluft die ganze Zeit die Maske trug. Und solange sind die Kunden nicht in unseren kleineren Läden, es war noch auszuhalten, mal 30 Minuten die Maske zu tragen. Aber ohne ist es auch gut.“

Marcel Schorm (52), Inhaber „Floriststube und Geschenke“, Delitzsch: „Ich dachte erst, dass ich nicht richtig gehört habe als ich das zum ersten Mal gehört habe. Es ist wirklich eine große Freude, dass die Maskenpflicht beim Einkaufen fällt. Das ist eine große Freude für die Kunden aber auch für uns, denn es strengt schon an, die Maske den ganzen Tag über mehrere Stunden zu tragen. Wir bitten aber darum, dass weiterhin alle einen vernünftigen Abstand einhalten und darauf achten.“

Monika Wehling (54), Inhaberin des gleichnamigen Wäschegeschäfts in Delitzsch: „Wichtig ist für mich: Wir sollten alle trotzdem einen gesunden Abstand einhalten. In meinem Laden habe ich viel organisiert, damit das gut möglich ist und die Kunden durchatmen können. Ich selbst fand es beim Einkaufen mitunter auch unangenehm mit der Maske und muss sagen: Chapeau vor unseren Ärzten und anderen, die bei ihrer Arbeit immer mehrere Stunden Maske tragen müssen. Die Zeit mit der Maske hat mir nochmal mehr Respekt vor solchen Berufen abverlangt.“

Carola Schönfeld (54), Inhaberin des Oschatzer Bastelstudios: „Ich bin sehr froh, dass jetzt die Maskenpflicht wegfällt. Ich erhoffe mir dadurch wieder wesentlich mehr Kunden in meinem Laden. Wer etwas brauchte, der ist schon gekommen, aber die Leute, die in den Geschäften bummeln gegangen sind, die kamen nicht mehr, weil es mit der Maske einfach unangenehm ist. Ich freue mich aber auch für die Kunden. Ich habe beobachtet, dass sich vor allem ältere Leute mit der Maske schwer getan haben. Ich hoffe, dass wir die Masken so bald nicht mehr brauchen.“

Christian Zieger (61), Inhaber des Fahrradladens und der Fahrradwerkstatt in der Hospitalstraße in Oschatz: „Ich freue mich für die vielen Kunden, die immer Probleme mit der Maske hatten. Bei mir im Laden herrschte ja auch Maskenpflicht. Da ich aber auch Fahrräder und Service im Außenbereich anbiete, war es für mich etwas entspannter. Ich bin froh, dass auf die gesunkenen Infektionswerte reagiert wird und dass die Maskenpflicht wegfällt.“

Lothar Flehl (64), Rentner, Oschatz: „Ich finde, dass die Maskenpflicht in den Einzelhandelsgeschäften zu zeitig wegfällt, die Eile halte ich für übertrieben. Das hätte wenigstens noch bis zum Beginn der Sommerferien beibehalten werden können. Ich habe immer zwei Masken dabei, eine am Mann und eine im Auto. Und so schlimm ist das doch auch nicht, wenn man die Maske weiter aufsetzen müsste. Das hat mich in den vergangenen Monaten auch nicht gestört. Ich bin trotzdem ganz normal einkaufen gegangen.“

(34), arbeitet in der Elektromontage in einer Werkstatt in Oschatz: „Ich bin dafür, dass die Maskenpflicht endlich wegfällt und ich meine Freiheit wieder zurück bekomme. Beim Einkaufen in den vergangenen Monaten mit Maske habe ich mich immer unfrei gefühlt.“

