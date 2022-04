Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen hat einen neuen Seniorenbeauftragten. Der Kreistag wählte in seiner jüngsten Sitzung Peter Gottschlich in das Ehrenamt. Der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik lebt in Torgau und war bis zu seinem Rentenbeginn selbstständig in einer Versicherungsagentur tätig. Er leitete circa 25 Jahre ehrenamtlich die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) in Torgau.

Interessenvertreter für Senioren im Kreis

Als Seniorenbeauftragter ist Gottschlich Ansprechpartner und Interessenvertreter für die in Nordsachsen lebenden Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige sowie für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich im Bereich der Altenhilfe und des Gemeinwesens engagieren wollen.

Brückenfunktion und Vermittlung

Der Seniorenbeauftragte erhält laut Landkreis eine Brückenfunktion und agiert vermittelnd, unterstützend und informativ. Partner sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Gruppen, Initiativen und Verbände sowie im Landkreis Nordsachsen ansässige Einrichtungen und Dienste. Der Seniorenbeauftragte sei dabei auch generationsübergreifend tätig und schafft eine Verbindung zur Landesseniorenvertretung für Sachsen.

Mit der stetigen Zunahme des Anteils der älteren und alten Menschen an der Bevölkerung verändert sich die Gesellschaft insgesamt, teilt das Landratsamt weiter mit. Die steigende Lebenserwartung und das Nachrücken stark besetzter Jahrgänge bewirken, dass die Zahl der älteren Menschen ab 65 Jahre bis zum Jahr 2025 auf über 30 Prozent weiter anwachsen wird.

Von mhs