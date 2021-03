Nordsachsen richtet Testzentren ein

Nordsachsen

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) teilte in dieser Woche mit, dass die besonders betroffenen Landkreise Vogtland und Nordsachsen zusätzlich 40 000 beziehungsweise 20 000 Schnelltests erhalten. „Wir müssen testen, testen, testen“, sagte Köpping.

Alle sechs Städte und Gemeinden in Nordsachsen sollen testen

Die Schnelltests können rasch ein Ergebnis anzeigen. Quelle: Manuel Niemann

In Nordsachsen werden die Testzentren nach ersten Informationen in den sechs größeren Städten des Landkreises – Delitzsch, Eilenburg, Taucha, Schkeuditz, Oschatz und Torgau – eingerichtet. Aber auch Gemeinden sollen testen und dafür Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Eine eigene Teststrategie legten Köpping und ihr Ministerium jedoch nicht vor. In einer Video-Schalte einigten sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der nordsächsische Landrat Kai Emanuel (parteilos) und die Bürgermeister des Landkreises Nordsachsen auf diesen Schritt.

Konzept in Arbeit

Das Konzept für den bestmöglichen Einsatz der Schnelltests werde erarbeitet, erste Ergebnisse soll es noch an diesem Freitag geben.

