Nordsachsen stemmt sich gegen Pandemie

Das Landratsamt Nordsachsen hat zur Unterstützung seines Corona-Infektionsstabs nach eigenen Angaben innerhalb weniger Tage 25 neue Teams mit insgesamt 200 Beschäftigten aus allen Bereichen der Behörde formiert. Die Teams würden vom Gesundheitsamt in Delitzsch zentral koordiniert und dezentral an ihren jeweiligen Verwaltungsstandorten in Torgau, Delitzsch, Eilenburg und Oschatz arbeiten. Rund 400 Mitarbeiter seien derzeit unmittelbar in die Bewältigung des Infektionsgeschehens eingebunden.

„Innerhalb von 48 Stunden müssen nicht nur die neu gemeldeten Corona-Positivfälle selbst, sondern auch alle Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt und in Quarantäne versetzt worden sein. Angesichts der hohen Infektionszahlen ist das eine Mammutaufgabe“, sagt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel ( CDU). „Da die Wirkung des neuerlichen Lockdowns erst nach circa zwei Wochen erkennbar sein wird, lässt sich erahnen, was in den nächsten Tagen noch auf uns zukommt.“ Bereits gewährter Urlaub sei storniert worden und werde je nach aktueller Lage neu vergeben. Das Virus kenne keine Feiertage.

Erfolgreicher Aufruf

Eine „großartige Resonanz“ habe derweil Emanuels Aufruf zur Bildung eines „Helferpools“ für die Bewältigung der Corona-Krise in den Pflegeeinrichtungen gefunden. Bereits nach wenigen Tagen hätten sich mehr als 20 Menschen gemeldet, die sich in pflegerischen, medizinischen oder sozialen Berufen auskennen und bei akuten Personalengpässen aushelfen wollen. „Die Rückmeldungen reichen von der Medizinstudentin bis zur Pflegefachkraft im Ruhestand, die Hilfsbereitschaft ist einfach überwältigend“, sagt die Pflegekoordinatorin des Landratsamtes, Carolin Scheffler. „Viele würden sogar ehrenamtlich einspringen. Aber das ist gar nicht verlangt. Freiwillig bedeutet nicht gleich unentgeltlich.“

Weitere Helfer gesucht

Das Landratsamt fungiert mit seinem „Helferpool“ als Vermittler, konkrete Absprachen erfolgen individuell über den jeweiligen Träger. Vorrangig unterstützt würden Einrichtungen, die bereits eine wesentliche Beeinträchtigung bei der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung nach Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz angezeigt haben. „Da die Belastungen in der Pflege eher noch zunehmen werden, hoffen wir sehr, dass sich weitere Helfer melden, die wir bei akutem Bedarf vermitteln können“, so Scheffler. Wer Interesse habe, könne eine Mail an pflegekoordination@lra-nordsachsen.de mit folgenden Angaben schicken: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Wohnort, gewünschte Einsatzregion mit maximaler Entfernungsangabe, berufliche Qualifikation, Auskunft zu Erfahrungen in der Pflege sowie zu Zeitpunkt und Dauer der Verfügbarkeit. Die Daten werden laut Landratsamt selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

