Nordsachsen vor Schließung von Schulen und Kitas

Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen wird wohl ab Montag Grundschulen und Kitas wieder schließen müssen. Ist der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 100, müssen Schulen und Kitas schließen. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut für Nordsachsen 166, am Dienstag 149 und am Mittwoch 145. Freitag ist Stichtag.

Das sagt das Kultusministerium

Wann Eltern und Lehrkräfte in Nordsachsen endgültig Gewissheit bekommen, entscheidet sich am Freitag. Vom sächsischen Kultusministerium heißt es auf LVZ-Anfrage lediglich: „Die Staatsregierung steht im Kontakt mit dem Landkreis und wird dazu am Freitag kommunizieren.“ In Kitas und Grundschulen gebe es außerdem eine Notbetreuung. Für alle Schüler der Sekundarstufe gilt weiterhin die häusliche Lernzeit.

Ob und wann die Kinder wieder zurück in die Kita oder den Unterricht können, wird anhand der Infektionszahlen der kommenden Woche entschieden. Auch hier greift die sächsische Corona-Schutzverordnung. Die Schulschließungen können dann wieder aufgehoben werden, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert 100 unterschritten wird – frühestens also am 15. März.

Landkreis hat keinen Entscheidungsspielraum

Die momentan geltende Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen lässt keinen Entscheidungsspielraum auf kommunaler Ebene zu. Schulen und Kitas liegen in der Entscheidungsgewalt des Kultus-Ministeriums in Dresden. Der Landkreis hat lediglich die undankbare Aufgabe, als Überbringer der schlechten Nachricht zu fungieren. Festgelegt ist, dass die Präsenzbeschulung und Kindertagesbetreuung in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem 8. März unzulässig ist, wenn ab 1. März, das war der Montag, an fünf Tagen in Folge der Inzidenzwert 100 überschritten wird. Welche Regelungen wiederum die ab 8. März geltende neue sächsische Corona-Schutzverordnung beinhalten wird, ist noch offen, da die Staatsregierung zunächst die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin abwarten wollte.

20 000 zusätzliche Schnelltests für Nordsachsen

Zuvor teilte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) mit, dass die besonders betroffenen Landkreise Vogtland und Nordsachsen zusätzlich 40 000 und 20 000 Schnelltests erhalten. „Wir müssen testen, testen, testen“, sagte Köpping.

Landkreis musste bereits reagieren

Bereits seit 27. Februar gelten im Landkreis Nordsachsen wieder nächtliche Ausgangssperre und 15-Kilometer-Bewegungsradius. Da der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner zuvor an fünf Tagen in Folge überschritten wurde. „Ich gehe aber davon aus, dass die sächsische Staatsregierung in der ab 8. März geltenden neuen Corona-Schutzverordnung in Abstimmung mit den anderen Bundesländern von vornherein weniger generelle Einschränkungen der Grundrechte vorsehen und stärker andere Mittel zur Bewältigung der Pandemie priorisieren wird“, sagte Landrat Kai Emanuel (parteilos) nach der Entscheidung.

Corona aktuell in Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist derweil leicht gesunken: Laut Sozialministerium lag er am Mittwoch bei etwa 145 – nach rund 149 am Dienstag. Konkret gab es am Mittwoch 638 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis. Am Dienstag lag diese Zahl bei 631. Einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen wurde seit März vergangenen Jahres bei 9229 Personen im Landkreis das Virus nachgewiesen. Im nordsächsischen Impfzentrum sowie seitens der mobilen Impfteams gab es bisher 10 566 Erst- und 4197 Zweitimpfungen (Stand 1. März).

Corona-Fälle regional (Stand 3. März)

Region Delitzsch

Corona-Fälle aktuell: 86

Quarantäne aktuell: 263

Todesfälle: 46

Region Eilenburg

Corona-Fälle aktuell: 221

Quarantäne aktuell: 722

Todesfälle: 60

Region Oschatz

Corona-Fälle aktuell: 71

Quarantäne aktuell: 163

Todesfälle: 106

Region Torgau

Corona-Fälle aktuell: 160

Quarantäne aktuell: 345

Todesfälle: 72

Stadt Schkeuditz

Corona-Fälle aktuell: 62

Quarantäne aktuell: 120

Todesfälle: 10

Stadt Taucha

Corona-Fälle aktuell: 33

Quarantäne aktuell: 77

Todesfälle: 8

5 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Von Frank Pfütze und Maximilian Hempel