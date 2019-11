Nordsachsens Bauern auf dem Weg zur Berliner Großdemonstration

Laas

In Berlin ist am Dienstag eine Großdemonstration von Landwirten geplant, samt eindrucksvoller Bilder von Straßen voller Traktoren. Doch zunächst müssen sich die Landwirte erst einmal auf den Weg in die Hauptstadt begeben. So trafen sich Mitarbeiter verschiedener landwirtschaftlicher Firmen am Montag in Laas, um von dort aus in die Hauptstadt aufzubrechen.

Stimmung am Kochen

Sylke Hesse, Vorstandsmitglied des Regionalbauernverbandes Döbeln-Oschatz und der Agrargenossenschaft Laas, wünschte ihren Kollegen, die sie am Dienstag in Berlin wiedersehen wird, eine gute Fahrt. „Ich werde mit einigen Landwirten aus der Umgebung mit dem Bus nach Berlin mitfahren, nach ein paar Zwischenstopps in Nordsachsen für weitere Zustiege“, erklärte sie. Ihrem Eindruck nach ist die Stimmung im Berufsstand am Kochen, wegen immer neuer Auflagen zum Naturschutz oder der neuen Düngemittelverordnung. „Wir fühlen keinen Rückhalt in der Politik“, unterstreicht Sylke Hesse und begrüßt ausdrücklich die Geschlossenheit in den Reihen der Landwirte. West oder Ost, groß oder klein, öko oder konventionell spiele in der aktuellen Lage keine Rolle.

Von Axel Kaminski