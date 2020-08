Nordsachsen

Sommer in Nordsachsen. Wie weiter mit Deutschland im Coronamodus? Im Bundestag ist der gebürtige Torgauer Marian Wendt ( CDU, 35) unter anderem Vorsitzender des Petitionsausschusses und Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Im Interview beantwortet er aktuelle Fragen zur Situation in Nordsachsen und in Deutschland.

Das dominierende Thema in Deutschland ist immer noch Corona. Im April haben Sie die Situation in Nordsachsen als sehr stabil eingeschätzt. Ist das noch so?

Anzeige

Wir sind immer noch in der Welle. Derzeit sind wir wieder bei hohen Neuinfektionszahlen angekommen. Deutschlandweit zählen wir inzwischen erneut bis zu 1100 Infizierte täglich. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen, die negativen Auswirkungen werden immer geringer.

Weitere LVZ+ Artikel

Sie sprachen damals von einem Schritt zu einer neuen Normalität und davon, dass uns die Folgen beispielsweise im Gesundheitssystem, in der Wirtschaft, Produktionsverlagerungen und die globale Ausrichtung noch Jahre beschäftigen werden. Können Sie diese Aussagen konkretisieren?

Wir sind in der neuen Normalität angekommen, haben gelernt, mit dem Virus und seinen Folgen zu leben. Und wir haben entschieden und umgesetzt, medizinische Ausrüstung in Deutschland zu produzieren. Unsere Abhängigkeit ist damit eingedämmt, das muss nun fortgeführt werden.

Wie wahrscheinlich ist eine zweite Welle oder ist sie schon da?

Das Virus ist da, wir waren nie auf Null, hatten immer 200 bis 300 Neuinfektionen täglich.

Während der Delegationsreise des Innenausschusses trafen der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) und Andrea Lindholz (CSU) auf Papst Franziskus. Der Nordsachse war beeindruckt: „Einer der bewegendsten Momente in meinem Leben – ein kurzes Gespräch, das für immer in meiner Erinnerung bleiben wird!". Papst Franziskus sprach mit Wendt in italienischer Sprache über das Thema Migration. Quelle: Vatican Media

In Berlin protestieren etwa 20 000 Menschen gegen Einschränkungen, Auflagen und für ihre demokratischen Rechte. Markus Söder sagt, dass es zu früh für Lockerungen ist. Und Reiner Haseloff warnt vor einer zweiten Welle, welche die Wirtschaft nicht verkraften und den sozialen Frieden gefährden würde. Wie soll Otto Normal das verstehen?

Das Virus war nie weg in den vergangenen Monaten, jetzt sind die Fallzahlen steigend. Keiner möchte einen zweiten Lockdown. Wir müssen mit dem Virus umgehen und leben. Wichtig ist, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Wir sind heute sehr viel weiter als im April. Urlaub, Unterricht, Feiern, vieles ist wieder möglich. Es muss uns allen bewusst sein, dass das Virus nicht einfach geht.

Stichwort Berlin.

Was in Berlin geschehen ist, ist unverständlich, eine Frechheit, wie Menschen ihre soziale Verantwortung ignorieren. Das dürfen wir nicht zulassen, denn die meisten Menschen verhalten sich bewusst und verantwortungsvoll. Ich trage eine Maske, weil ich meine Mitmenschen schützen möchte. Großveranstaltungen sind nicht möglich, weil sie ein hohes Risiko bedeuten.

Und dann ist ja noch die peinliche Geschichte mit der App. Gibt es da was Neues?

Die App funktioniert. Ich hoffe, dass sie viele Menschen auf ihr Handy laden, denn sie ist ein wichtiges Instrument. Sie kann helfen, Kontakte nachzuverfolgen. Die Panne war da. Wir wollten ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten, das zudem sehr wenig Energie benötigt. Durch Updates konnten die Fehler beseitigt werden. Updates kommen übrigens bei jeder App regelmäßig. Meine Empfehlung: App runterladen und mitmachen.

Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Nordsachsen wollen Sie sich zum Beispiel bei den Themen innere Sicherheit, Ausbau des Breitband-Internets und der Verkehrsinfrastruktur für Ihren Wahlkreis einsetzen. Wie sicher ist der Landkreis?

Nordsachsen ist ein sehr sicherer Landkreis. Die Kriminalitäts-Zahlen, was Diebstahl und Gewaltstraftaten betrifft, sind gesunken. Schwerpunkt ist Torgau, die einzige Stadt in Nordsachsen, wo die Zahlen 2019 gestiegen sind. Dort wurde reagiert, konnten Serienstraftäter Anfang dieses Jahres gefasst werden. Seitdem ist auch dort ein deutlicher Rückgang zu erkennen.

Reicht das?

Beim Thema Sicherheit und Ordnung sind auch Städte und Gemeinden gefragt, ihren Beitrag zu leisten. Ich denke da an Graffiti und Müll in der Öffentlichkeit. Wir konnten die Kommunen mit mehr Polizei vor Ort stärken. 2020 haben wir erstmals mehr Eintritte als Austritte im Streifendienst. Konkret in Nordsachsen haben wir netto 17 Polizistinnen und Polizisten mehr im Einsatz. Zudem will die Bundespolizei eine weitere Hundertschaft in Bad Düben stationieren. Auch das bedeutet mehr sichtbare Polizeikräfte in der Region.

Christian Paul (links), Chef von Velo & Sport Paul in Eilenburg, erläutert Marian Wendt (rechts) am Fahrrad von Tobias Renner, wie der sachsenweit erste und bisher einzige TÜV-zertifizierte Werkstatt-Dialogannahmeplatz funktioniert. Quelle: Ilka Fischer

Wo steht Nordsachsen beim Breitbandausbau?

Es läuft. 110 Millionen Euro werden hier verbaut. Zudem geht der Mobilfunkausbau weiter, um Funkverbindungen auszubauen, weiße Flecke verschwinden zu lassen.

Wellaune und Hohenossig warten seit Jahrzehnten auf eine Ortsumfahrung. Dieser Tage schnellte die frohe Kunde von einer weiteren Ortsumfahrung der B 2 in Krensitz in die Öffentlichkeit. Was soll da wann und wo passieren?

Die Maßnahmen sind festgelegt. Wir wollen die B 2 insgesamt ertüchtigen, damit die Menschen schneller vorankommen und es auch attraktiver wird, hier zu leben. Wir kämpfen für Wellaune, sind dort kurz vor dem Baurecht und wissen, wo die Trasse entlangführen soll. Für Hohenossig laufen die Vorplanungen. Die faunistischen Untersuchungen sind abgeschlossen und die Vorplanungsmappe für das Ausbaukonzept Hohenossig liegt in Dresden. Wenn es in Dresden genehmigt ist, geht es nach Berlin. Einen konkreten Termin kann man leider nicht nennen. Hoffentlich kann schon vor 2030 mit dem Bau begonnen werden. Auch Krensitz ist wichtig, weil es dort auch um den Bahnübergang geht. Mit der Ortsumfahrung soll der Bahnübergang nicht mehr den Verkehrsfluss stören.

Weiter Richtung Leipzig wartet Rackwitz seit Jahren auf den Ausbau der Kreuzung B 2 und Buchenwalder Straße, auch der Lückenschluss des Radweges zwischen Krostitz und Leipzig ist ein weiterer wunder Punkt. Was können Sie dazu sagen?

Das hängt zusammen. Der Lückenschluss muss kommen und der Kreuzungsausbau hängt mit der Umfahrung von Hohenossig zusammen.

Wie sehen Sie das Problem Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Und was wird der freiwillige Wehrdienst im „Heimatschutz“ für die Bundeswehrstandorte in Nordsachsen bringen?

Es gibt sicherlich Rechtsextreme in der Bundeswehr und wenn dies bekannt wird, gehören sie nicht in die Bundeswehr. Ich erkenne aber kein grundsätzliches Problem in der Bundeswehr. Die Soldaten genießen mein vollstes Vertrauen. Wir sollten ihnen sehr dankbar sein für den Dienst, den sie für unser Land tun. Ich sehe Heimat- und Zivilschutz nicht nur bei der Bundeswehr. Das sind für mich auch Feuerwehr, THW und DRK. Dort sollte man im Heimat- und Zivilschutz tätig werden. Es muss ein Dienst für die Gesellschaft sein, wo man ein Jahr tätig sein kann. Das heißt auch, sich identifizieren und etwas zurückgeben.

Leipzig steht immer wieder im Focus. Mit dem Erstarken des Linksextremismus, mit rechtsextremen Demos und dem Fahrradladen der Polizei. Wie intensiv gucken Sie da nach Leipzig?

Der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt führt ein Interview auf dem Torgauer Markt. Er trägt den Mundschutz, um andere nicht zu gefährden und wegen der Vorbildwirkung. Quelle: Wolfgang Sens

Was die Linksextremen anbelangt, steht Leipzig leider wie Hamburg und Berlin immer im Fokus. Das Problem muss bekämpft werden. Wir dürfen das nicht kleinreden. Extremismus hat hier nichts zu suchen. In Leipzig wird es erst ruhiger werden, wenn das gelöst ist. Auch Rechtsextreme haben Zulauf bekommen, verstecken sich mit ihrer Gewalt hinter der AfD. Auch dagegen müssen wir konsequent vorgehen.

Ihr Lebensmotto ist ja: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Was war ihre letzte gute Tat?

Unsere Zoos und Tiergärten litten stark unter den Schließungen und damit verbundenen Verlusten. Deshalb hatte ich mich spontan entschlossen, Tierpate für ein Känguru-Baby in Delitzsch zu werden. Der Förderverein kann mit dem Geld Gutes tun und die Haltungsbedingungen der Tiere weiter verbessern.

Wo machen Sie in diesem Jahr Urlaub?

Ich war schon segeln in Kroatien. Das ist wie Wohnwagen fahren, nur auf dem Wasser. Jetzt kann ich erholt weiter meine Sommertourtermine angehen.

Von Frank Pfütze