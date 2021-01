Nordsachsens Feuerwehren ziehen Bilanz: Mehr Brände, Pandemie trifft Nachwuchsarbeit

Torgau/Oschatz/Delitzsch

Sie sind systemrelevant. Rettungskräfte und Hilfsorganisationen haben in den zurückliegenden Monaten eine besondere Stellung in der Gesellschaft eingenommen – mehr noch als ohnehin. So steht auch die Einsatzbereitschaft von Feuerwehren im Landkreis Nordsachsen ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Torgau-Oschatz, und Georg Seitz, beim Kreisfeuerwehrverband Delitzsch für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, blicken zurück auf ein außergewöhnliches Jahr, dessen Folgen voraussichtlich auch noch in der Zukunft spürbar sein werden.

Mehr Brände und niedriger Grundwasserspiegel

Rund 1600 Einsätze seien die Freiwilligen Feuerwehren in Nordsachsen im zurückliegenden Jahr gefahren – etwa gleich auf die beiden Verbände verteilt, sagt Seitz. Die Zahl unterscheide sich auch kaum von denen der Vorjahre. Was anders sei, ist, dass es vergleichsweise mehr Brände zu löschen gab, erklärt Georg Seitz, der selbst in der Bad Dübener Feuerwehr aktiv ist. Dies hänge mit der über drei Jahre anhaltenden Trockenheit zusammen. Der Großteil der Einsätze – etwa 70 Prozent – stehe aber wie schon in den Vorjahren im Zusammenhang mit Hilfeleistungen, berichtet Seitz, beispielsweise bei Verkehrsunfällen und auslaufenden Betriebsmitteln oder bei der Straßen- und Gleisberäumung von Ästen und Bäumen. Brände machen etwa 20 Prozent aus, vor allem, weil es in Nordsachsen viele Wälder gibt.

Waldbrand bei Beilrode. Quelle: Kristin Engel

Hier spielt auch der Punkt hinein, dass der Grundwasserspiegel aufgrund der anhaltenden Trockenheit sehr tief liegt. Öffentliche Wasservorräte gingen zurück, gleichzeitig sei die Waldbrandgefahr gestiegen, sagt Seitz. Große Mengen Wasser müssen nun im Ernstfall meist über weite Distanzen transportiert werden, wie beispielsweise beim Waldbrand bei Beilrode, zu dem bis zu 200 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz waren.

Während es für die Feuerwehren in Sachen Einsatzgeschehen auch während der Pandemie beinah unverändert weitergeht, sind andere Aktivitäten auf der Strecke geblieben. Auch wenn Frank Reichel die Jahresstatistik als „sehr positiv“ einschätzt, hat das Auswirkungen, vor allem auf den Nachwuchs. Der Kreisverband Torgau-Oschatz konnte 21 neue Kameraden begrüßen. Die Zahl stieg damit auf insgesamt 3204 Mitglieder. Auch die Anzahl der Aktiven sei von 2106 auf 2124 gestiegen.

Obwohl die Zahl der Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr um zwölf auf 532 gesunken ist, macht sich der Verbandsvorsitzende darüber keine Sorgen. Die meisten davon seien nicht aus der Feuerwehr ausgetreten, sondern zu den aktiven Mitgliedern gewechselt. Er bedauert jedoch sehr, dass die Anzahl der „Minis“, also der Feuerwehrmitglieder im Alter unter zehn Jahren, von 73 auf 52 gesunken ist. „Das begründet sich dadurch, dass 2020 keine Jugendarbeit stattfinden konnte“, erklärt er.

Feuerwehr verzeichnet weniger Aufnahmen in den Jugendwehren

Das kann Georg Seitz im Delitzscher Verband bestätigen und schaut direkt auf die Gesamtzahlen: Die Jugendfeuerwehren des gesamten Landkreises nehmen üblicherweise pro Jahr etwa 100 neue Mitglieder auf. Das werde zum großen Teil durch Veranstaltungen und Vorführungen an Schulen und Kindergärten erreicht. Dadurch, dass diese Besuche im Vorjahr nur in den ersten Monaten stattfinden konnten, seien nur 35 neue Kameraden gewonnen worden, sagt Seitz. Das könne noch nicht absehbare Folgen für die kommenden Jahre haben. Zudem haben Wettkämpfe und Ausflüge der Jugendfeuerwehren nicht stattfinden können, worunter das Gemeinschaftsleben gelitten habe.

Bei keinem anderen Brand in Nordsachsen waren im vergangenen Jahr so viele Kameraden im Einsatz wie bei dem Waldbrand bei Beilrode im Sommer. Quelle: Döbelner Allgemeine Zeitung

Ansonsten ist Frank Reichel mit dem Bereich Torgau-Oschatz „sehr zufrieden“. Auch darüber, dass trotz der Pandemie relativ viele im Jahr 2020 geplante Veranstaltungen stattfinden konnten. „Wir hatten ein sehr gutes Hygienekonzept und mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet, sodass fast keine wichtigen Veranstaltungen ausgefallen sind“, sagt Reichel. Gleichzeitig bedauert er aber, dass die Ausbildungen der Kameraden zurückgeschraubt werden mussten.

Verbände wollen so viele Veranstaltungen wie möglich durchführen

Auch das Jahr 2021 werde durchwachsen sein. „Es sind zwei Auszeichnungsveranstaltungen geplant. Wir hatten auch darüber nachgedacht, eine größere Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wie zum Beispiel einen Blaulichttag. Doch das wird dann doch eher auf das nächste Jahr verschoben. Schließlich bedeutet eine solche Organisation einen wahnsinnigen Aufwand und damit hätten wir schon im vergangenen Jahr beginnen müssen. Doch das ist viel zu unsicher gewesen“, erklärt der Verbandschef.

Der Fahrer (44) eines Kleintransporters der Marke Fiat fuhr im vergangenen Jahr auf der A 9 nahe Wiedemar auf einen fahrenden Sattelzug auf, überschlug sich und geriet in Brand. Quelle: Feuerwehr Wiedemar

Dennoch hofft Reichel, dass die weiteren geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden können. So wie das Jugendzeltlager im September in Schweta. „Gerade für die Jugendfeuerwehr ist es wichtig, dass sich die jungen Kameraden treffen und Zeit miteinander verbringen. Das stärkt die Motivation.“

Daher soll in den kommenden Monaten so viel wie möglich wieder anlaufen, wie beispielsweise eine zwei-Tages-Fahrt ins Vogtland. „Mit dieser Fahrt ist es damals gelungen, aus den Kameraden der verschiedenen Wehren ein echtes Team zu machen“, erinnert sich Frank Reichel.

„Die Welt ist nicht untergegangen“, fasst Georg Seitz zusammen, das zurückliegende Jahr sei aber auf jeden Fall ein anderes gewesen.

