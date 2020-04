Nordsachsens Läden öffnen wieder

Nordsachsen

Eine Shopping-Tour zu Corona-Zeiten durch Nordsachsen. Wir haben einmal in verschiedenen Läden nachgefragt, wie das Geschäft wieder anläuft..

Desinfektionsmittel zur Begrüßung

Nicole Stanzek und Sohn Benno lassen sich vor ihrem Rundgang von Buchhändler Ingolf Engler die Hände mit Desinfektionsmittel besprühen. Quelle: Heike Liesaus

Für einen Montagvormittag ist einiges los in der Buchhandlung Engler in Delitzsch. Auch Nicole Stanzek und ihr zehnjähriger Sohn Benno nutzen die sich endlich bietende Gelegenheit. „Wir sind auf der Suche nach Anregungen für Freizeitbeschäftigungen und auch ein bisschen für die Hausaufgaben“, so die Mutter. Die beiden haben Masken auf der Nase, von Ladeninhaber Ingolf Engler gibt es noch einige Sprühstoße Desinfektionsmittel auf die Hand. Dann steht der Runde im Geschäft nichts mehr entgegen.

Am Eingang weist ein Aufsteller auf die Verhaltensregeln hin. Auf dem Kassentisch steht nun auch eine Plexiglasscheibe. Eine Kundin schiebt sich den Kragen ihres Pullovers über die Nase. Sie hat den Mund- und Nasenschutz vergessen, will auch nur etwas abholen. „Es war doch einiges zu organisieren, wir haben ja die Bestimmungen erst Sonnabendmittag erhalten“, sagt Ingolf Engler. Seine Mitarbeiterinnen waren dieser Tage in Kurzarbeit, aber jeweils einen Tag in der Woche im Geschäft. Die Masken, die sie tragen, stammen aus den unterschiedlichsten Quellen, mal hat die Ehefrau genäht, mal die Schwägerin. Eine Erfahrung: Genähtes hält besser als Improvisiertes. Das ist wichtig gerade für diejenigen, die den ganzen Tag mit den Masken zurechtkommen müssen.

Nur zwei Kunden erlaubt

Goldschmiedemeisterin Juliane Korpowski in ihrem Geschäft in Oschatz. Quelle: Christian Kunze

„Du bist mit Abstand der/die Schönste im Laden“ – mit diesem Slogan begrüßt Juliane Korpowski die Kunden jetzt in ihrer „Goldschmiede Zierlichkeiten“ am Neumarkt in Oschatz. „Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, solche und andere Sprüche bietet der Bundesverband des Textilwareneinzelhandels jetzt betroffenen Geschäften an“, verrät die Goldschmiedemeisterin. Maximal zwei Kunden zugleich dürfen aufgrund der Auflagen ins Geschäft, um Ringe, Ketten, Ohrringe und anderen Schmuck zu erwerben und zu begutachten – weshalb Trauringberatung zur Zeit ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich ist.

„Die Onlineberatung in den vergangenen Wochen wegen der Schließung ging für meine Branche natürlich komplett an der Lebensrealität vorbei“, moniert Juliane Korpowski. Als Mund- und Nasenschutz hat sie auf ein Tuch zurückgegriffen, Plexiglasscheiben und entsprechende Desinfektion erlauben, auch mal eine Beratung ohne Mundschutz durchzuführen. „Hygiene wird bei mir schon immer großgeschrieben, da ja der Wechsel zwischen der Werkstatt und dem Kassentresen oft erfolgt.“

Die Oschatzer seien diszipliniert und haben Verständnis für die Regelungen, meint Juliane Korpowski. Ebenfalls positiv wertet sie an der verordneten Pause, dass Kunden während sie nicht kommen konnten, genauer und gezielter überlegten, welche Wünsche sie haben, und nun mit konkreteren Anliegen das Geschäft aufsuchen.

Nachlass auf Oster-Deko

Monika Gaube in ihrem Geschäft in Eilenburg.. Quelle: Wolfgang Sens

Am Montagvormittag bevölkern auch in Eilenburg Maskierte zaghaft die Einkaufsstraße. Viele Passanten lassen den Mundschutz einfach auf. Der Großteil der kleinen Geschäfte hat wieder geöffnet. So auch das „Stilvoll Leben“ in der Leipziger Straße in Eilenburg. „Ich bin auf der Osterdeko sitzen geblieben“, bedauert Inhaberin Monika Gaube. Sie bietet diese Deko nun mit 30 Prozent Nachlass an, wie etwa handgeblasene Glas-Ostereier. Neben der Saison-Ware wird bei ihr vor allem Dekoration für Hochzeiten gekauft. „Heute war schon eine Kundin da, um ihre Hochzeit auszustatten“, erzählt Monika Gaube freudig. Sie habe den Kundenkontakt in den letzten fünf Wochen sehr vermisst und ist froh, wieder im Laden zu stehen.

Vor ihrem Verkaufstresen steht nun ein kleiner Tisch mit einem Zettel darauf. Dort ist geschrieben: „Bitte Abstand halten“. Desinfektionsmittel steht bereit. Außerdem trägt Gaube eine gemusterte Maske. „Die habe ich mir gestern Abend noch schnell genäht“, sagt sie. Zum Glück, denn das Ordnungsamt habe dem Laden bereits einen Kontrollbesuch abgestattet.

Gaube hofft, dass sie bald wieder Umsatz macht, um ihre Lieferanten bezahlen zu können. Diese seien bisher kulant und haben die Zahlung gestundet. „Ich stecke den Kopf nicht in den Sand“, sagt Gaube. Sie ist optimistisch, dass sich ihr Geschäft wieder erholt.

Der Zuschuss half

Angelika Pfeil freut sich, dass ihr Modetreff in Mügeln wieder öffnen kann. Quelle: Manuel Niemann

Das Wetter frühlingshaft, die neue Ware zum Teil schon im Geschäft, und dann musste sie schließen. Vor knapp einem Monat wusste Angelika Pfeil nicht einmal, wie sie die Ware bezahlen soll, als ihr Modetreff in Mügeln quasi zum Auftakt der Saison schließen musste. „Sonnig“, scherzt sie nun, gefragt, wie sie die Zeit seither verbracht habe, das anhaltend schöne Wetter haben sie genießen können. „Ich war ab und zu mal hier und habe nach dem Rechten gesehen, nach der Post und allem, aber ansonsten war ich zu Hause.“ Ware versendet hat sie in der Zeit nicht, das Geschäft ruhte. Denn Textilien müssten anprobiert werden, sagt sie. „Wenn man es online macht, da ist man nur beschäftigt, wegzuschicken, dann kommen die Retouren – das bringt nichts. Ich habe jede Größe immer nur ein Mal. Dann passt es nicht oder gefällt nicht.“ Geholfen habe ihr über die Zeit ein Zuschuss, den Selbstständige mit bis zu fünf Angestellten beantragen konnten.

In der Zwangspause bereitete sie sich zudem auf eine Öffnung unter Sicherheitsauflagen, wie sie nun gelten, vor. So trägt sie jetzt selbst eine Gesichtsmaske, Desinfektionsmittel für die Flächen, aber auch für die Hände stehen bereit: „Mehr geht ja hier nicht, ich muss ja an den Kunden ran.“ Die neue Arbeitskluft sei noch ungewohnt: Sobald die Kunden raus seien, müsse sie die Maske absetzen. „Das hält man ja gar nicht aus! Aber wir machen alles mit – Hauptsache, es hört bald auf“, sagt sie. Noch gebe es hier in der Gegend ja nicht viele Krankheitsfälle, sie hoffe, dass das so bleibt und natürlich auch, dass die Gesunden den Weg zu ihr finden. Dazu locken auch Rabatte auf die ältere Ware.

Viele Leute müssen sich erst Masken besorgen

Auch der Blumenladen "Blumen Noack" in der Altstädter Straße in Bad Düben hat wieder geöffnet. Quelle: Pauline Szyltowski

In der Bad Dübener Innenstadt sind schon um 10 Uhr einige Passanten unterwegs, die Atemschutzmaske klemmt bei fast allen unter dem Kinn und wird beim Betreten der Geschäfte schon ziemlich routiniert ins Gesicht gezogen.

Auch „Blumen Noack“ in der Altstädter Straße in Bad Düben hat wieder geöffnet. Chefin Steffi Noack hat übers Wochenende gelbe Klebestreifen auf dem Boden angebracht, damit die Kunden wissen, wie viel Abstand sie halten müssen. Außerdem hat sie sich und ihren Mitarbeitern Stoffmasken nähen lassen. Schon sieben Kunden seien in der ersten Stunde nach Wiedereröffnung dagewesen, aber Noack erwartet nicht den großen Ansturm auf die Läden. „Viele Leute müssen sich erstmal Masken besorgen“, vermutet sie. Außerdem müsse man sich zunächst auf die neue Normalität einstellen.

Doch sie sei auf Einnahmen angewiesen, um dann, wie sie sagt, „nach und nach das Geschäft wieder bestücken“ zu können. Sie hofft, dass sich noch vor dem Muttertag ihr Umsatz wieder im gewohnten Rahmen bewegt. „Ich hoffe nur, das wir nicht wieder eine Rückwärtsrollen machen müssen“, sagt Steffi Noack und meint damit eine weitere Corona-bedingte Schließung. Beim letzten Mal sei sie auf dem Großteil ihrer Blumen sitzen geblieben. Einige Sträuße wurden etwa an ein Pflegeheim verschenkt. Doch das meiste von ihrer farbenfrohen, aber vergänglichen Ware musste schließlich entsorgt werden.

Von Heike Liesaus, Christian Kunze, Pauline Szyltowski, Manuel Niemann