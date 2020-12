Nordsachsens Landrat Emanuel: Freie Wahl bei Impfzentren

Nordsachsen

Der nordsächsische Landrat Kai Emanuel geht davon aus, dass die neuen Corona-Impfzentren in Sachsen allen Bürgern unabhängig von ihrem jeweiligen Wohnort zur Verfügung stehen werden. Das Impfzentrum für Nordsachsen befindet sich zwar in Belgern. Für die Einwohner in der Region Delitzsch käme so aber auch das Impfzentrum auf der Neuen Messe in Leipzig infrage. Und Einwohner im Süden des Landkreis könnten sich im nahen Riesa in der Sachsen-Arena impfen lassen.

Gleichmäßige Verteilung über den Landkreis

„Im großflächigen Landkreis Nordsachsen ein Impfzentrum im östlichen Belgern einzurichten, ist unter dem Gesichtspunkt sinnvoll, die Zentren möglichst gleichmäßig über den Freistaat zu verteilen und damit gut erreichbar zu machen“, so Landrat Emanuel. „Besprochen war die freie Wahl des Impfzentrums, nur die Zweitimpfung muss wieder in derselben Einrichtung sein.“ Beispielsweise von Schkeuditz ins Impfzentrum in der Stadthalle Belgern hin und zurück rund 160 Kilometer fahren zu müssen, sei nicht vermittelbar, erklärte der Landrat weiter. „Und wenn die mobilen Impfteams alle Alten- und Pflegeheime abgearbeitet haben, könnten sie danach auch bedarfsgerecht in den ländlichen Mittelzentren zum Einsatz kommen.“

Viele Anrufe der Bürger

Um die Organisation der Impfzentren kümmert sich in Sachsen das Staatsministerium für Soziales zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz. Die Bekanntgabe der Standorte für die sächsischen Impfzentren hatte am Mittwoch aufgrund der teilweise großen Entfernungen innerhalb des Landkreises für zahlreiche Anrufe bei der Corona-Hotline des Landratsamtes gesorgt, da das Ministerium nicht erklärt hatte, ob eine Impfung immer auch im nächstgelegenen Zentrum unabhängig vom Wohnort möglich sein würde.

In der Stadthalle Belgern wird das Impfzentrum für Nordsachsen eingerichtet. Quelle: Sebastian Stöber

Wendt : Lage erscheint nur im ersten Moment ungünstig

Auch der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt erklärte, dass die Lage der Halle für Menschen aus dem bevölkerungsreichen Leipzig-nahen Teil des Landkreises ungünstig sei, erscheine nur im ersten Augenblick so. Die Verteilung der Impfzentren müsse man aus sächsischer Perspektive betrachten. Niemand sei verpflichtet, das Impfzentrum aufzusuchen, das in seinem Landkreis liege. „Schkeuditzer oder Delitzscher können das für sie deutlich näher gelegene Impfzentrum auf der Neuen Messe nutzen.“ Unter Berücksichtigung dieser Möglichkeit sei Belgern eine gute Wahl für die Menschen im ländlichen Raum.

