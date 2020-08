Der Landrat a. D. aus Nordsachsen, Michael Czupalla, feiert am 7. August seinen 70. Geburtstag, im Urlaub an der Nordsee. Was der inzwischen zweifache Großvater fünf Jahre nach seinem Ausscheiden sonst so treibt und was ihn umtreibt, darüber sprach er mit LVZ-Lokalchef Frank Pfütze.