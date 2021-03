Nordsachsens Landrat setzt sich durch: Schulen und Kitas bleiben offen

Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist auch am Freitag über 100 geblieben – und doch dürfen die Grund- sowie Förderschulen und Kitas vorerst weiter offenbleiben. Auf diese Entscheidung haben sich der Freistaat Sachsen und der Landkreis Nordsachsen verständigt. Vor dem Hintergrund, dass am Montag eine neue Corona-Schutz-Verordnung greift und es außerdem kaum Infektionen an Schulen gibt, werde diese Regelung für Nordsachsen möglich, teilte das Kultusministerium mit. In dieser Woche (bis Donnerstag) wurden 15 Infektionen an Schulen in Nordsachsen festgestellt, darunter zwölf bei Schülern und drei bei Lehrern.

Verstärkte Anstrengungen zugesichert

Landrat Kai Emanuel habe zugesichert, dass der Landkreis noch einmal verstärkte Anstrengungen unternimmt, um eine weitere Ausbreitung des Virus gerade auch in Schulen und Kitas zu verhindern, so das Ministerium weiter. Damit soll der Inzidenzwert gesenkt werden.

Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung sieht eine Schließung der Einrichtungen vor, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt an fünf Tagen andauernd überschritten wird. Gezählt wurde ab 1. März. Allerdings tritt nun eine neue Corona-Schutz-Verordnung mit neuen Regelungen in Kraft, die Auswirkungen auf die bisherigen Vorgaben hat. So soll es Ausnahmen von der automatischen Kita- und Schulschließungsregelung geben, wenn es einen konkreten Hotspot in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt gibt, der mit dem Infektionsgeschehen an Schule und Kitas nicht zusammenhängt oder es sich abzeichnet, dass die Infektionszahl sinkt.

Aktuell (Stand: Freitag) liegt der Inzidenzwert für Nordsachsen übrigens bei 132.

Landratsamt gegen Schulschließungen

Auch das Landratsamt hatte sich gegen eine Schließung ausgesprochen, aber betont, dass das letzte Wort beim Kultusministerium in Dresden liege. Landrat Kai Emanuel hatte noch am frühen Freitagmorgen erklärt: „Da sich an unseren Schulen und Kitas keine Hotspots entwickelt haben, wir aber ziemlich genau wissen, woher die erhöhten Zahlen kommen, gehe ich davon aus, dass die zuständigen Ministerien von der Schließung absehen werden.“ Der Landrat betonte jedoch zugleich: „Es muss uns natürlich dann auch gelingen, in den nächsten Tagen wieder unter die Hundert zu kommen. Baumärkte und Gartencenter öffnen, Schulen und Kitas schließen – das passt jedenfalls nicht zusammen.“

Positive Reaktionen aus Nordsachsen

Bei Bildungspolitikern im Landkreis stieß die Nachricht aus Dresden auf viel Lob. „Sehr gefreut hat uns in Nordsachsen die Entscheidung der beiden zuständigen Minister Petra Köpping und Christian Piwarz zum Aufschub erneuter Kita- und Schulschließungen trotz Inzidenzzahlen über 100“, sagte der SPD/Grüne-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Heiko Wittig. „Nun hoffen wir einerseits auf das Sinken der Inzidenzzahlen, so dass die Diskussion zu erneuten Schließungen nicht noch mal geführt werden muss. Andererseits fordern wir die verantwortlichen Politiker in Bund und Land dringend auf, sich bei ihren Entscheidungen nicht allein an Infektionswerten zu orientieren“, so Wittig.