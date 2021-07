Nordsachsens Naturschützer von morgen

Eilenburg

An der Schmetterlingswiese im Eilenburger Stadtpark ist Gewusel. Kinder aus Eilenburg und Delitzsch sind gekommen, darunter Junge Naturwächter (JuNa) und solche, die es erst noch werden wollen. Sie lernen am Montagnachmittag die Schmetterlingswiese, wovon es 13 in Eilenburg gibt, kennen. Und sie erwarten prominenten Besuch: Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich angekündigt.

Neue JuNa-Gruppe in Eilenburg

Sophie von Eichborn, die beim Landschaftspflegeverband (LPV) in Eilenburg für die Naturschutzstation, Schmetterlingswiesen und Umweltbildung zuständig ist, freut sich über das Interesse. Sie will in Eilenburg eine JuNa-Gruppe ins Leben rufen. An der Grundschule in Hohenprießnitz betreut sie bereits eine. Start soll nach den großen Sommerferien sein – dann geht es vornehmlich auf Entdeckungsreise in die Natur in und um Eilenburg.

„Es ist wichtig, dass wir wieder mehr junge Artenkenner haben“, sagt von Eichborn, die ihren Master in Forstwissenschaften hat und seit dreieinhalb Jahren beim LPV tätig ist. Derzeit würden sich fast ausschließlich „betagtere Herren“ damit auskennen und im Naturschutz engagieren. Das findet sie schade und „damit gehen ganze Generationen verloren“. Und was wird, wenn es diese Herren nicht mehr gibt? Hier setzt das Projekt mit den Jungen Naturwächtern an. Denn „der ehrenamtliche Naturschutz hat derzeit überall Schwierigkeiten, Nachwuchs zu bekommen“, stellt Sophie von Eichborn fest.

Umweltminister Wolfram Günther verteilt T-Shirts an die Jungen Naturwächter. Quelle: Wolfgang Sens

Sachsenweit 750 Kinder in JuNa-Gruppen

Das weiß auch Umweltminister Günther, der eine halbe Stunde später aufschlägt und beobachtet, wie die Kinder die einzelnen Stationen im Stadtpark durchlaufen und erfahren, dass hier Schwalbenschwanz und Perlmuttfalter vorkommen und wie aus dem Ei eine Raupe und später ein prachtvoller Schmetterling wird. „Es ist schön zu sehen, dass aus Dingen, für die man politisch gearbeitet hat, auch was wird“, sagt der Minister und erzählt, dass es inzwischen 50 JuNa-Gruppen mit 750 Kindern in 35 Einrichtungen in ganz Sachsen gibt. Viele sind an die Naturschutzstationen angedockt, aber auch andere Vereine und Verbände haben JuNa-Gruppen aufgebaut. Unterstützt wird die Arbeit von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU).

Die Jungen Naturwächter Sachsen gibt es unter diesem Namen seit 2017. Ursprünglich entstanden ist das Programm im Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Umweltministerium, der LaNU und dem Landkreis Mittelsachsen. Der Freistaat unterstützt die Koordinierungsstellen in den Landkreisen mit 1,1 Millionen Euro für dieses und nächstes Jahr.

Günther setzt große Hoffnungen in das Projekt. Sachsenweit gibt es rund 1100 ehrenamtliche Naturschützer – zu wenig. Wenn sich nur ein Teil der Kinder als Erwachsene weiter für Natur und Umwelt engagiert, wäre dies ein großer Schritt nach vorn.

Hochwertiges Angebot für Kinder

Aber nicht nur vor dem Hintergrund, junge Artenkenner und Naturschützer zu gewinnen, ist die Gründung einer JuNa-Gruppe in Eilenburg angedacht. „Wir wollen auch stark an Naturthemen interessierten Kindern damit eine Möglichkeit zur Freizeitgestaltung geben“, sagt von Eichborn. „Fast überall gibt es etwas für Fußballbegeisterte oder Kinder, die sich mit Musik beschäftigen. Mit der JuNa-Gruppe wollen wir ein hochwertiges Angebot für Kinder schaffen, das auch inhaltlich in die Tiefe geht.“ Spiel und Spaß dürften dabei freilich nicht zu kurz kommen, aber es werde viel praktische Arbeit draußen in der Natur geben.

Das Angebot macht neugierig: Insekten und Pflanzen bestimmen, sich mit dem Wald und Gewässern beschäftigen, Nistkästen bauen und reinigen, Bäume pflanzen, aber ebenso Kontakte zu Landwirtschaftsbetrieben, Jägern und Anglern aufbauen, um Wissen über diese Arbeit zu gewinnen. „Wir wollen die Kinder an verschiedenen Aktionen aktiv teilhaben lassen. Das macht ihnen am meisten Spaß“, weiß von Eichborn und freut sich, dass es schon erste Interessenten für die neue JuNa-Gruppe gibt.

Anmeldungen für die neue JuNa-Gruppe bei Sophie von Eichborn unter Tel. 03423 7393000 oder E-Mail eichborn@lpv-nordwestsachsen.de.

In Nordsachsen gibt es fünf Naturschutzstationen Naturschutzarbeit und Umweltbildung – dafür stehen die 48 Naturschutzstation in Sachsen. In Nordsachsen gibt es fünf dieser Einrichtungen. Wo sie sich befinden und was sie machen – hier ein Überblick:Naturschutzstation Bad Düben: Diese befindet im Naturparkhaus, Träger ist der Verein Dübener Heide. Sie versteht sich als Anlaufstelle für alle an Natur, Umwelt und Bildung interessierten Heidebewohner und Gäste. Schwerpunkte sind Bildung für nachhaltige Entwicklung, Betreuung der Naturparkschulen und -Kitas, Veranstaltungen zu Naturthemen und praktischer Naturschutz wie Landschaftspflegemaßnahmen und die Betreuung Ehrenamtlicher im Naturschutz. Kontakt: Thomas Klepel, Naturparkleiter, Tel. 034243 72993.Naturschutzstation Eilenburg: Dort ist der Landschaftspflegeverband Nordwestsachen Träger. Die Station bietet Beratung, Information und Umweltbildung für Kinder und Erwachsene an. Zum praktischen Naturschutz gehören die Anlage und Pflege von Hecken, Gehölzen und Streuobstwiesen, Projekte zur Renaturierung von Gewässern, Schaffung und Pflege von Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter und Fledermäuse. Außerdem gibt es Aktionstage für Erwachsene und Schüler, Ganztagsangebote an Schulen und Ehrenamtler werden in die Arbeit eingebunden. Kontakt: Sophie von Eichborn, Tel. 03423 7393000.Naturschutzstation Naundorf bei Oschatz: Träger ist der Umweltverein Grüne Welle. Die Angebote werden vor allem von Schulklassen genutzt, wobei sich die Schüler intensiv mit Themen des Natur- und Umweltschutzes befassen. Aber auch Kindergartengruppen und Hortgruppen nutzen die Angebote. Seit 2007 besteht die Kinderumweltgruppe, daraus entstanden ist eine engagierte Jugendumweltgruppe. Schwerpunkte sind Umweltbildung und praktischer Naturschutz. Außerdem gibt es eine Umweltbibliothek. Kontakt: Harriet Herbst, Annett Erdmann, Tel. 03435 920089.Naturschutzstation Torgau/Oschatz: Träger ist der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz. Schwerpunkte der Arbeit sind die Organisation von Biotop- und Landschaftspflegemaßnahmen, Anlage von vielfältigen Gehölzstrukturen, Naturschutzberatung und -qualifizierung für Landnutzer und Landeigentümer, Artenschutzprojekte und Bildungsarbeit. Im Kern geht es um den Erhalt natürlicher und naturnaher Lebensräume und die Sicherung der biologischen Vielfalt für die Menschen jetzt und für kommende Generationen. Kontakt: Cordula Volkmer, Tel. 03421 7785026.Naturschutzstation Torgau:Diese gehört zum Naturschutzbund Biberhof Torgau, ein Zentrum für Umwelt- und Naturschutz und Umweltbildung. Der Biberhof beschäftigt sich in einer Vielzahl von Projekten mit dem Biber, aber nicht nur.Bei Exkursionen geht es hinaus in die Natur, um das Leben im und am Großen Teich oder in einer Streuobstwiese zu erkunden oder auch gebäudebewohnende Tierarten kennenzulernen. Unterricht in der Natur gibt es auf Wunsch direkt an der Elbe. Projekttage werden passend zu den Lehrplänen gestaltet. Kontakt: Dieter Stelter, Doris Rendchen, Tel. 03421 902703.Quelle: LaNU Sachsen

Von Nico Fliegner