Nordsächsische Kommunalpolitiker zur Klausur in Wermsdorf

Wermsdorf

Nach Abfrage der Impfung und Coronatests gab es grünes Licht für die Bürgermeister der nordsächsischen Kommunen und die Spitze der Kreisverwaltung für die zweitägige Klausur in Wermsdorf.

Keine Fahrt, nur ein Kurztrip

Aus der jährlichen Bürgermeister-Bildungsfahrt, diesmal sollte es eigentlich in den Partnerlandkreis Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg) gehen, war ein Kurztrip in den Süden des Landkreises geworden.

Observartorium und Schloss

Dabei ging es um aktuelle kommunalpolitische Themen und etwas Unterhaltung abseits des Tagungsplanes. „Wir besuchen gemeinsam das geophysikalische Observatorium auf dem Collm und bekommen eine Führung durch Schloss Hubertusburg vom Keller bis zum Dach“, sagte Matthias Müller, Bürgermeister der Gastgeber-Kommune.

Ärger über Änderungen im Kommunalrecht

Ansonsten drehe sich die Tagung im Hotel Seehof am Döllnitzsee um aktuelle Themen, so Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider. „Es geht zum Beispiel um die vom Freistaat vorgesehenen Änderungen im Kommunalrecht. Dabei trifft nicht jeder Paragraf auf unsere Zustimmung. Im Gegenteil: Wir befürchten hier einen klaren Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“, unterstrich Schneider im Hinblick auf in Zukunft womöglich eingeschränkten Handlungsspielraum an der Basis. Müller sprach gar von einem Affront gegen Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie Landkreise.

Strukturwandel im Gespräch

Außerdem ging es um Themen wie Strukturwandel, das elektronische Kommunalarchiv, die Alarm- und Ausrückeordnung im Landkreis oder Energieversorgung. Ursprünglich sollte in Wolpertshausen, in Schwäbisch Hall, das Energiezentrum besucht werden – jetzt war der Berater von dort nach Wermsdorf gereist, um den nordsächsischen Kommunalpolitikern die Arbeit des Zentrums vorzustellen.

Ideen vom Partnerlandkreis

„Der Strukturwandel geht uns alle an“, sagte Landrat Kai Emanuel, „in unserem Partnerlandkreis hat man frühzeitig angefangen, Liegenschaften mit Photovoltaik zu versehen, und die Gewinne dann wiederum in Beratung gesteckt und Projekte weiterentwickelt.“

Über Strukturwandel und zeitgemäße Energieversorgung diskutierten die Kommunalpolitiker in Wermsdorf. Quelle: Jochen Tack

Man müsse sich darüber Gedanken machen, was gemeinsam im Landkreis Nordsachsen möglich sei und wie Projekte hier entwickelt werden könnten. Dazu biete eine solche Zusammenkunft eine gute Auftaktmöglichkeit, so der Landrat in Wermsdorf.

Konstruktive Auseinandersetzung

„Dass der Landrat und die Dezernenten bei unserer Tagung dabei sind, freut uns sehr. Wir pflegen hier eine durchaus kritische, aber sehr konstruktive Zusammenarbeit“, betonte Lothar Schneider. Und Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth ergänzte, man lege stets Wert auf zielorientierte Problemdiskussionen.

Von Jana Brechlin