Die anwesenden Bürgermeisterkandidaten und der Kandidat für das Amt des Landrates vereint mit den Landesvorsitzenden der drei Parteien auf der gemeinsamen Kandidatennominierungsveranstaltung in Taucha. Ein historischer Augenblick, denn in einem so großen Bündnis wurde bisher in Sachsen noch nie in den Wahlkampf gezogen. Quelle: Bärbel Schumann