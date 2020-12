Schulen, Horte und Kitas öffnen ab Montag in Mügeln nur noch für Kinder, deren Eltern beruflich die sogenannte kritische Infrastruktur am Laufen halten. Noch bevor die neue Corona-Schutz-Verordnung in Kraft tritt, hat die Stadtverwaltung bereits vorab die Eltern informiert – und das noch einmal ergänzt: Betroffene brauchen unbedingt einen formalen Nachweis von ihrem Arbeitgeber.