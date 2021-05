Notrufe in der Nacht: Streit um abgelegte Teppiche eskaliert in Riesa

Alte Teppiche vom Sperrmüll als begehrte Streitobjekte: In Riesa Grund für zwei Männer, sich in der Nacht am Sonnabend nicht nur verbal auseinander zu setzen. Gleich mehrere Menschen riefen die Polizei zu Hilfe. Die ermittelt nach der Eskalation nun wegen gefährlicher Körperverletzung.