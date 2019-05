Oschatz/Riesa

Für zahlreiche Reisende auf der Bahnstrecke zwischen Oschatz und Riesa gab es am Montag ab 15 Uhr ein Notstopp am Bahnhof Oschatz. Betroffen sind die Züge auf der Städteverbindung Leipzig/ Dresden. Mitarbeiter auf dem Oschatzer Bahnhof gaben an, dass es in der Nähe von Riesa einen Notarzteinsatz auf der Bahntrasse gab. Genaue Angaben zum Vorfall konnten nicht gemacht werden. Möglicherweise handelt es sich um einen Suizid beziehungsweise einen Unfall. Um die Sicherheit der Rettungskräfte zu gewährleisten, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke stillgelegt. Aus bisherigen Erfahren bleibt die Strecke meist bis zu vier Stunden für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche Reisende verließen in Oschatz den Zug und warteten auf dem Bahnhof auf eine Weiterfahrt.

Von Hagen Rösner