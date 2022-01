Nur eine Spur frei: Droht Verkehrsinfarkt auf der B 6 in Oschatz?

Oschatz

Voraussichtlich ab kommenden Montag wird der Verkehr, der auf der Bundesstraße 6 durch Oschatz fließt, einen heftigen Dämpfer bekommen. Dann sollen die geplanten Bauarbeiten für das Eisenbahnbrückenbauwerk an der Döllnitz beginnen. Der Oschatzer Hauptamtsleiter Manfred Schade informiert: „Es kommt auf der Bundesstraße 6 / Promenade in Höhe Theodor-Körner-Straße bis zum Abzweig Steinweg, zu Einschränkungen durch Bauarbeiten an den Bahngleisen. Das gilt auch für den nebengeordneten Bereich Theodor-Körner-Straße/Schmorlstraße.“

Geplant ist ab kommender Woche das Brückenbauwerk abzureißen. Die Baustelle befindet sich in einem sensiblen Bereich, der dem Verkehr nicht viele Ausweichmöglichkeiten bietet. Im westlichen Straßenbereich fließt die Döllnitz, während der östliche Bereich von einer Wohnbebauung begrenzt wird. Für den Verkehr auf der Bundesstraße 6 bedeutet dies, dass der Verkehr auf der benachbarten Trasse auf je eine Spur einschränkt werden muss. Das führt zu einer erheblichen Beeinflussung des Fahrzeugstroms.

Ersatzverkehr mit Kleinbus

Wegen des Neubaus der Brücke enden ab Montag die Züge der Döllnitzbahn aus Richtung Mügeln im Bahnhof Oschatz-Süd. Bis das Gleis über die Döllnitz wieder zur Verfügung steht, wird zwischen Süd- und Hauptbahnhof ein Ersatzverkehr mit Kleinbus eingerichtet. Während der Bus am Übergang zu den Zügen nach Dresden und Leipzig auf dem Bahnhofsvorplatz hält, befindet sich die Haltestelle für den Südbahnhof gegenüber der „Pension am Park“. Zwischen beiden Bahnhöfen halten die Busse der RST W. Sladeck GmbH auch an der Lichtstraße. Der Haltepunkt Körnerstraße kann wegen der Bauarbeiten auch durch die Busse nicht bedient werden.

MDV-Ticket ist gültig

Wie der Zugverkehr der Döllnitzbahn ist der Ersatzverkehr mit dem Bus eine Leistung des öffentlichen Nahverkehrs. Sie kann mit einem gültigen MDV-Ticket in Anspruch genommen werden. Die Busse verkehren im Anschluss von und zu jedem Zug. Vorbestellungen sind nicht erforderlich.

Von Hagen Rösner und Axel Kaminski