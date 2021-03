Nordsachsen

Es war am 2. September 2020. Das weiß Renate Müller (Name geändert) noch ganz genau. Das war der Tag, an dem sich ihr Leben änderte, aber auch der Tag, der ihr die Kraft gab, einen drastischen Schritt zu unternehmen, der sie aus ihrem alten Leben ausbrechen ließ. „Ich hatte mit meinem damaligen Lebensgefährten sieben Jahren zusammengelebt. Er war schon immer ein bisschen … Na ja, wie soll man das sagen? Er hatte immer Recht. Und wenn man eine andere Meinung hatte, wurde er laut und verbal sehr aggressiv. In den vielen Jahren hatte ich gelernt, damit umzugehen.“ Zumindest dachte sie das.

Antidepressiva-Tablette vorm Gespräch

Dass sie innerlich nicht glücklich war, merkte sie besonders im vergangenen Jahr. Denn da zogen sie um. „Es sollte für uns ein Neuanfang sein. Doch ich musste den gesamten Umzug alleine organisieren und durchführen, während er das schöne Wetter genoss, da er durch Corona nicht arbeiten konnte“, erinnert sich die Frau aus Nordsachsen. Die Stimmung sei endgültig gekippt, als er ihre Tochter um Geld erleichtert und behauptet habe, dies stünde ihm zu, da Renate Müller ihm noch Geld schuldete. „Das durfte nicht sein. Nach diesem Ereignis bat ich ihn um ein Gespräch. Wir hatten zwar ein Gemeinschaftszimmer, aber auch jeder sein eigenes Schlafzimmer. Ich hatte vor dem Gespräch eine Antidepressiva-Tablette genommen, damit ich ruhig bleibe. Er bat mich in sein Zimmer, um zu reden.“

Doch anstatt eine gemeinsame Lösung zu finden, meinte er, er wisse nicht, wovon sie redete, sie würde sich alles nur einbilden und die Sache wäre für ihn erledigt. Renate Müller sollte sein Zimmer verlassen. „Ich bin völlig ruhig geblieben. Ich wollte es gerne klären. Doch er wurde aggressiv, packte mich am Arm und zerrte mich vom Bett runter. Er warf mich auf den Fußboden. Mit meiner frisch operierten Hand war ich körperlich eingeschränkt. Ich hatte mit einem solchen Übergriff auch nicht gerechnet. Ich hatte laut gerufen, geschrien, da das Fenster offen stand und ich hoffte, dass mich jemand hören würde. Doch mir kam keiner zu Hilfe. Ich lag unten und er trat mir mit dem Fuß gegen die Seite.“

Hausarzt überzeugt sie von Anzeige

Renate Müller fühlte sich hilflos. Sie selbst ist seit 2018 aufgrund von diversen Gelenkerkrankungen berufsunfähig. Eine der vielen Einschränkungen ist ein Bandscheibenvorfall. „Er packte mich mit einem festen Griff im Nacken. Das tat mörderisch weh. Er zog mich an den Haaren nach oben und warf mich nach draußen. Ich war am Anfang so schockiert, dass ich einfach nur liegen bleiben konnte.“

Ihr Herz raste, sie bekam kaum Luft, ihr Kopf tat weh und sie zitterte am ganzen Körper. Sie kroch zurück in ihr Zimmer und musste sich erst einmal beruhigen. Sie sei ins Bad gegangen und habe ihr Gesicht gereinigt, das durch die Tränen verquollen war. Dort sei ihr auch aufgefallen, dass ihr büschelweise die Haare ausfielen. Sie wollte einen Arzt aufsuchen, doch dieser hatte an jenem Nachmittag geschlossen. So ging sie direkt zur Polizei und machte eine Aussage. „Am nächsten Tag ging ich zu meinem Hausarzt. Er überzeugte mich davon, ihn anzuzeigen.“

Verbal ausfällig

Renate Müller erinnert sich daran, dass ihr einstiger Lebenspartner schon oft verbal ausfällig geworden sei. Und dass er 2016 auch bereits die Hand gegen sie erhoben habe. „Er hat immer wieder versprochen, sich zu ändern. Und ich glaubte ihm. Bereits in seiner früheren Beziehung muss es wohl zu Gewalttaten gekommen sein. Das hat er mir erzählt. Er nahm auch an einem Antigewalt-Programm teil. Doch all das hat nicht geholfen.“

Die Polizei vermittelte Renate Müller an eine Beratungsstelle für häusliche Gewalt. Hier konnte sie über das Geschehene sprechen, was sie bei ihrer Familie nicht konnte. Der Weiße Ring half ihr schließlich dabei, den entscheidenden Schritt zu gehen, ihre Sachen zu packen und auszuziehen. „Nun kann ich Stück für Stück neu anfangen. Ohne die Hilfe vom Weißen Ring hätte ich nicht gewusst, wie ich alleine da rausgekommen wäre. Nun kann ich einen Neustart wagen.“

Eine von vielen

Renate Müller ist nur eine von vielen. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2020 gab es in der Straftatengruppe „Rohheitsdelikte, Straftaten gegen die persönliche Freiheit darunter Körperverletzung“ 1111 Geschädigte in Nordsachsen im Jahr 2020, die die Tat zur Anzeige gebracht haben. Das sind 43 Straftaten weniger im Vergleich zu 2019. Bei der Straftatengruppe „gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ sind es 167 Fälle, 35 mehr als 2019.

Wenn sich das Leben drastisch ändert

So sind das alleine in Nordsachsen über 1000 Menschen, die auf diese Art und Weise zum Opfer geworden sind. Gerade einmal 18 davon haben im Jahr 2020 durch die Hilfe von Polizei, Rechtsanwälten, Freunden, Bekannten oder anderen den Weg zum Weißen Ring gefunden, wo Kriminalitätsopfer Unterstützung und Hilfe erhalten. Das bedauert besonders Volker Pfitzner. „Leider gibt es noch immer viel zu viele betroffene Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, die sich mit ihrem Schicksal allein abfinden müssen, ohne das ihnen geholfen wird“, sagt der Leiter der nordsächsischen Außenstelle des Weißen Rings. „Für viele Betroffene bringt eine Straftat einschneidende Veränderungen im Leben mit sich. Für manche sogar lebenslänglich. Nach einem solchen Erlebnis verändert sich das Leben eines Menschen drastisch.“ Volker Pfitzner weiß, wovon er redet. Einige dieser Menschen betreut er seit vielen Jahren im Namen des Weißen Rings.

Volker Pfitzner Quelle: Kristin Engel

Die Polizei, die meistens den Erstkontakt zu Opfern hat, müsste stärker ihren Hinweispflichten auf hilfeleistende Stellen, so wie es im dritten Opferrechtsreformgesetz gefordert wird, nachkommen, so Pfitzner. Dennoch ist er zufrieden damit, was der Weiße Ring in den vergangenen 30 Jahren in Nordsachsen verändern konnte. „Sogar noch im Jahr 2005 war die Sichtweise auf die Opfer noch nicht so stark in der gesetzlichen Grundlage verankert. Damals hieß es von Seiten der Polizei, dass es im Opferschutz keine Defizite gibt und die Polizei keine Notwendigkeit sieht, extra Stellen zu schaffen, weil jeder Polizeibeamte verpflichtet sei, nicht bloß Strafverfolgung, sondern auch die Opferbelange mit in seinen täglichen Dienst einfließen zu lassen. Doch das war nicht zu leisten. 2006 ging es dann in der damaligen Polizeidirektion Westsachsen mit der Installierung eines Opferschutzbeauftragten im Nebenamt los“, erinnert sich der Merkwitzer Volker Pfitzner.

Hauptamtliche Opferbetreuer

Somit war der erste Schritt getan, um bei der Polizei einen Ansprechpartner für Opfer zu haben. So war dieser der Vorreiter für ganz Sachsen. In der zweiten Jahreshälfte wurden dann in allen sächsischen Polizeidirektionen Opferschutzbeauftragte im Nebenamt ernannt. „Ich erachtete es jedoch als Notwendigkeit, dafür zu kämpfen, dass die Opferschutzbeauftragten als hauptamtliche Stelle in alle Polizeidirektionen kommen“, betont der 65-Jährige und ergänzt, dass der Weiße Ring in Sachsen im Jahr 2016 durch sein ständiges Dringen und durch die Unterstützung seines Landesvorsitzenden Geert Mackenroth bei der Landesregierung Gehör fand und nicht nur eine Kooperationsvereinbarung mit dem sächsischen Innenministerium abschließen konnte, sondern auch Erfolg hatte, was die Einführung eines hauptamtlichen Opferschutzbeauftragten in allen Polizeidirektionen anbelangt.

„Zeigen Sie Zivilcourage!“

Auf diese Entwicklung, doch viel mehr noch auf die Opfer von Kriminalität sollte am „Tag der Kriminalitätsopfer“ am Montag hingewiesen werden. In diesem Jahr stand der Tag unter dem Motto „Mit Mut gegen Hass: So kann jede und jeder helfen. Das wirksamste Mittel gegen Hass und Hetze ist: Zeigen Sie Zivilcourage!“

Opfer von Straftaten können sich unter folgenden Kontaktdaten beim Weißen Ring melden: E-Mail Weisserring-Torgau@gmx.de; Telefon 0151 55164851

Von Kristin Engel