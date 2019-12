Nutzung Schloss Hubertusburg: Alles ist besser als nichts

Wermsdorf

Wurmstichige Balken, verrostete Eisengeländer und zerbrochene Sandsteinelemente: Damit lässt sich kein Museum füllen und schon gar keine Besucherströme anlocken. Das Sächsische Bergelager für Baugeschichte beherbergt ebensolche Exponate und keine wertvollen Jagdgemälde oder herrschaftliche Hinterlassenschaften. Derzeit wird das Bergelager im benachbarten Trebsen geräumt und kommt nicht wie von vielen vermutet und bereits im Vorfeld angekündigt nach Wermsdorf auf das Schlossgelände, sondern nach Ottendorf-Okrilla. Damit sollen die Pläne für das Bergelager in Wermsdorf offenbar nicht auf Eis gelegt werden, sondern Wermsdorf bleibt nach wie vor der Favorit und Ottendorf-Okrilla die Interimslösung. Dabei stellt sich ja generell die Frage, wie der Freistaat Sachsen mit dem größten europäischen Jagdschloss aus der Barockzeit umgehen möchte. Die Unterbringung des Bergelagers als ein Anziehungspunkt für Denkmalpfleger und Bauexperten in Wermsdorf ist sicherlich ok. Und wenn dann zusätzlich noch eine hochwertige museale Nutzung kommt, sind die Leute hier happy.

Von Hagen Rösner