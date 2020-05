O-Schatz-Park nach neun Wochen Zwangspause wieder offen

Oschatz

Montag Punkt 11 Uhr. Nieselregen, kühle 13 Grad Celsius. Katja Bachmann schließt pünktlich – zum ersten Mal nach neun Wochen – die Eingangstür zum O-Schatz-Park auf. Weit und breit kein Besucher in Sicht. Noch am Sonntag habe es viele Anrufe gegeben, wann denn der Park wieder aufmache. Doch am Montag spielt das Wetter nicht mit. Die Managerin des Familien-Parkes blickt nach oben und versucht sich in Zweckoptimismus: „Das sind Freudentränen, die vom Himmel fallen. Darüber, dass wir heute endlich wieder aufmachen können.“

Besonders strenge Hygieneregeln

Seit dem 20. März musste die Freizeitanlage mit integriertem Tierpark wegen Corona geschlossen bleiben. Da der Park vom Verein Lebenshilfe als Werkstatt für Behinderte betrieben wird und hier deshalb besonders strenge Hygieneregeln gelten, durfte der O-Schatz-Park erst drei Wochen nach den anderen Tierparks und Zoos in Sachsen wieder aufmachen.

Erdmännchen im O-Schatz-Park. Quelle: Frank Hörügel

Mittlerweile ist es 11.20 Uhr. Doreen Pohl ist mit ihrem Sohn Elias gerade mit der Döllnitzbahn vom Hauptbahnhof zum Südbahnhof gefahren und steuert nun den O-Schatz-Park an. Die beiden Zschöllauer sind die ersten Besucher nach der Wiedereröffnung. „Wir haben noch Urlaub und haben uns deshalb einen Bummel durch den Park vorgenommen“, sagt die 42-Jährige. Und Elias ergänzt: „Ich freue mich auf den Spielplatz und die Erdmännchen Jan und Henry.“ Die beiden Figuren kennt der Vierjährige aus dem Kinder-Fernsehen. Ihre echten Artgenossen sind die Publikumslieblinge im O-Schatz-Park. Auch Löwen – seine Lieblingstiere – würde Elias hier gern treffen. Doch die gibt es in Oschatz nicht.

Blaue Chips mit aufgedrucktem L

Inzwischen ist auch der Rest der Familie – Vater René (42) und Töchterchen Elisa (knapp zwei Jahre alt) – mit dem Auto eingetroffen. „Herzlich willkommen, nach neun Wochen können wir endlich wieder öffnen“, begrüßt sie Park-Managerin Katja Bachmann und leitet die Zschöllauer zu Margitta Lange. Die Kollegin von Katja Bachmann schaut aus einem offenen Fenster im Eingangsgebäude und verteilt blaue Chips mit aufgedrucktem L an jeden der Neuankömmlinge. „Davon gibt es genau 250 Stück“, sagt Margitta Lange. Wenn die alle verteilt sind, ist Einlass-Stopp. So soll die Besucherzahl begrenzt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Chips verteilt Margitta Lange kostenlos, am Ausgang werden sie wieder eingesammelt.

Aus Freude eine Futterspende

Die nächsten Besucher, die blaue Chips in die Hände gedrückt bekommen, sind der Oschatzer Till Grafe (4) und seine Oma Gudrun Goller aus Dresden. „Mein Enkel hat schon ewig darauf gewartet, dass der O-Schatz-Park wieder aufmacht“, sagt die 63-Jährige. Aus Freude darüber, dass es nun endlich soweit ist, reicht sie fünf Euro als Futterspende für die Tiere an Margitta Lange weiter. Enkel Till weiß genau, wo er hin will. „Zu meinem Känguru.“

Zutritt in die Rundhalle „O“ bleibt vorerst gesperrt

Das australische Beuteltier ist eines von rund 250 Tieren, die im O-Schatz-Park von behinderten Menschen und deren Betreuern gefüttert und gepflegt werden. Während die Tiergehege ohne größere Einschränkungen besichtigt werden können, ist der Zutritt in die Rundhalle „O“ sowie die Nutzung der Freizeitanlagen wie Karussell, Anlage für Elektrofahrzeuge, Minigolf oder Hüpfburg bis auf Weiteres aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Auch der Imbiss darf vorerst nicht geöffnet werden.

