O-Schatz-Park öffnet am 25. Mai wieder – mit Einschränkungen

Bella (italienisch für: Die Schöne) wird an diesem Tag ganz schön überrascht sein. Wenn der O-Schatz-Park am 25. Mai nach neunwöchiger Zwangspause wieder öffnet, dann sieht die blutjunge Bornziege zum ersten Mal in ihrem Leben massenhaft Menschen in ihr Gehege schauen. Auch für die anderen rund 250 Tiere wird es ungewohnt sein, wenn plötzlich die wochenlange Stille vorbei ist. Seit dem 19. März ist der Park Corona-bedingt geschlossen und durfte auch nicht wie die anderen Tierparks Sachsen bereits am 4. Mai wieder öffnen. Grund: Der O-Schatz-Park wird vom Verein Lebenshilfe betrieben und gilt als Werkstatt für Behinderte mit besonderem Schutzstatus.

Maximal 250 Leute gleichzeitig

„Wir können ab dem 25. Mai nur maximal 250 Leute gleichzeitig reinlassen“, schränkt Katja Bachmann ein. Zusammen mit ihren Mitarbeitern hat die Managerin des O-Schatz-Parkes an einem Konzept getüftelt, wie der Park wieder zugänglich gemacht werden kann. Und so sieht das Konzept aus:

Chip oder eine Karte für Eintritt

Die Besucher bekommen einen Chip oder eine Karte, die zum Eintritt berechtigen. „Geht ein Besucher, darf wieder einer in den Park“, erklärt Katja Bachmann das Prinzip.

Es wird nur einen Ausgang und Eingang über die Freiherr-vom-Stein-Promenade geben. Die Tore zum Stadtpark und zum Eulensteg bleiben geschlossen.

Parkplatz geschlossen

Der Parkplatz im O-Schatz-Park bleibt geschlossen, als Ersatz steht der Parkplatz Wäschereiplatz zur Verfügung

Der Zutritt in die Rundhalle „O“ ist nicht möglich, Freizeitanlagen wie Karussell, Anlage für Elektrofahrzeuge, Minigolf oder Hüpfburg bleiben geschlossen, ebenso der Imbiss.

Die Tiere können besichtigt, der Spielplatz unter Einhaltung der Hygienevorschriften und das Labyrinth unter Wahrung der Abstandsregeln genutzt werden.

Die Toiletten im Tierpark und am Rosensee sind geöffnet. Neu ist, dass für die Nutzung ein Entgelt von 50 Cent verlangt wird, wegen der erhöhten Kosten für die Desinfektion.

Öffnungszeiten verkürzt

Die Öffnungszeiten sind etwas verkürzt: montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Futterspende in die Futterküche

„Wir bitten um Verständnis für die Einschränkungen. Aber wir sind weiterhin an die Allgemeinverfügung über ein beschränktes Betretungsverbot gebunden“, sagt Katja Bachmann. Und die Mitarbeiter des Parkes hoffen auf die Vernunft der Besucher. Die Tiere dürfen nicht gefüttert werden. Wer eine Futterspende mitbringt, kann die in der Futterküche abgeben. Und auch Brotreste gehören nicht in den Rosensee.

