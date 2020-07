Oschatz

Diese Geschichte erwärmte die Herzen der Oschatzer: Der Lebensweg von Jens Hanisch und seinen beiden Söhnen Milon (5 Jahre) und Ryan (4 Jahre) ist mit Höhen und Tiefen gepflastert. Der alleinerziehende Vater lebt allein mit seinem ältesten Sohn in einer Wohnung in Oschatz, Ryan ist in einer Wohngruppe der Lebenshilfe für behinderte und gesunde Kinder untergebracht. Doch für beide Kinder wollte Jens Hanisch ein kleines Reich schaffen, in dem beide die Sorgen des Alltags hinter sich lassen können. Umso glücklicher war der 30-Jährige daher, als er die Schlüssel für seine neue Wohnung in der Hand hielt – und somit zu einem größeren Kinderzimmer für die Kinder. Doch um dieses perfekt auszustatten, wurde Unterstützung benötigt.

Tolle Dinge zaubern

Der Oschatzer war schon immer sehr kreativ. So hat er das Talent, auch mit wenig Geld tolle Dinge zu zaubern. Der Hobbymodellbahner reparierte also ein Feuerwehrbett und bearbeitete ein paar billige Blaulichtlampen so, dass sie perfekt leuchteten, wenn Milon in seine Traumwelt reiste, um als Feuerwehrmann Menschen aus brennenden Häusern zu retten. Doch einen weiteren Umzug hätten weder das Bett, noch der Schrank überlebt. Bei der Aktion „Ein Licht im Advent“ sammelte die Oschatzer Allgemeine Zeitung deshalb vor etwa einem halben Jahr Spenden für ein neues Kinderzimmer.

Milon spielt im neuen Kinderuimmer mit Papa Jens Hanisch. Quelle: Kristin Engel

In dieser Zeit packten Jens Hanisch und Milon gerade viele Kisten, die sich in der bisherigen kleinen Wohnung in Oschatz türmten. Darin befanden sich jedoch nicht die Geschenke für das damals bevorstehende Weihnachtsfest. Nein, es waren natürlich die Umzugskartons. Nun ging es daran, Plüschtiere in Säcke zu stopfen, den Schrank im Kinderzimmer auszuräumen und die Möbel abzubauen.

Wände in verschiedenen Farben

Auch wenn das Geld immer schon knapp war, sollten seine Kinder nichts missen. So achtete Jens Hanisch immer darauf, nach Angeboten zu schauen oder ganz nach dem Motto zu leben: „Aus alt mach neu“. Viele Sachen, die zuvor keine Beachtung mehr gefunden hatten, sind so wieder zu tollen Spielzeugen geworden. So wie die Ritterburg und die Holzeisenbahn. All das musste verpackt werden.

Bevor überhaupt an eine neue Zimmereinrichtung zu denken war, mussten natürlich die Wände gestrichen werden. Hier konnten sich die beiden Jungs die Farbe aussuchen. Und wenn der eine Sohn eine rote und der andere eine blaue Wand möchte, dann wird das eben so gemacht. Jens Hanisch hatte viele Ideen für das Kinderzimmer der Jungs. Doch wie er diese umsetzen sollte, war ihm zunächst noch nicht klar. Umso glücklicher war er darüber, dass er hier von der Zeitung Unterstützung bekam. Er stellte sich ein Hochbett vor. Vielleicht mit einem Schreibtisch darunter, sodass Milon hier nach seiner Einschulung seine Hausaufgaben machen und sich künstlerisch austoben könnte. Auch ein neuer Schrank für die Sachen der Kinder war ein großer Wunsch des Vaters.

Einrichtung spendiert

Jens Hanisch mit Sohn Milon in der Möbel-SB-Halle in Döbeln. Quelle: Kristin Engel

Während die Aktion „Ein Licht im Advent“ lief, bekam die Redaktion auch einen Anruf von Ralf Hensgens, dem Geschäftsführer der Möbel-SB-Halle aus Döbeln. Er hatte von Jens Hanisch und seinen Jungs erfahren und wollte ihnen eine Kinderzimmer-Einrichtung spendieren. Für Ralf Hensgens war dies eine Herzensangelegenheit. „Mir ist es wichtig, an der richtigen Stelle etwas zu tun. Und wenn sich so eine Gelegenheit bietet, versuche ich spontan zu helfen“, so der Geschäftsführer, der regelmäßig soziale Projekte unterstützt. So gab es ein Hochbett für Milon – mit einem dazugehörigen Schreibtisch. Bei der Tour durch die Möbel-SB-Halle zog sich der kleine Milon die Schuhe aus, kletterte die Treppen hinauf und warf sich in das Kissen. „Ja, Papa. Das ist toll!“ Ein passender Stuhl für den Schreibtisch und sogar ein Schrank waren schnell gefunden. Nun konnte das Kinderzimmer eingerichtet werden.

Auch ein Kühlschrank ist noch drin

Bei der Spendenaktion kamen knapp 8000 Euro zusammen. Da war auch noch ein Kühlschrank für den Oschatzer und seine Familie mit drin. Dieser konnte ihm nun in der vergangenen Woche überreicht werden. Mit dabei waren Büromanagerin Birgit Friedrich von der Tafel Oschatz sowie der Vorsitzende des Vereins, Karltheodor Huttner, und der ehemalige Vorsitzende Joachim Roelke. Die Tafel Oschatz hatte nämlich damals den Vorschlag gemacht, Jens Hanisch mit der Spendensammlung zu überraschen. „Ich denke, es hat genau den richtigen getroffen. Jens Hanisch hat es verdient, etwas Unterstützung zu bekommen“, so der ehemalige Vorsitzende. Und der neue Vorsitzende ergänzt: „Nun fehlte der Familie nur noch der Kühlschrank. Ich denke, wir haben eine gute Gefrier- und Kühlkombination gefunden.“

Ein Teil der Spendengelder kommt übrigens der Tafel selbst zugute. Mit diesem Geld soll das Kochen für Kinder gefördert werden. „Dieses musste aufgrund der Corona-Krise in den letzten Wochen eingestellt werden. Wir hatten gerade vor, mit allen Kindern ein Picknick zu veranstalten. Doch dann kam alles anders“, erzählt Birgit Friedrich.

Dankbar für Spenden

„Wir sind dankbar für all die Spenden und die Unterstützung, die wir erfahren durften“, betont Jens Hanisch. „Das hat uns sehr geholfen und Milon liebt das neue Zimmer. Wir lassen uns immer viel einfallen und es wird viel im Kinderzimmer gespielt. Natürlich auch dann, wenn Ryan dabei ist. Dann geht es aber auch oft nach draußen.“ So wie am vergangenen Wochenende, als die kleine Familie im Freibad war und die gemeinsame Zeit miteinander genießen konnte.

