OAZ-Leser: Regionale Berichterstattung besonders wichtig

Hannah Suppa legte gleich zu Beginn die Karten auf den Tisch. „Das ist auch ein bisschen eine egoistische Veranstaltung“, gab die LVZ-Chefredakteurin zu. Denn beim ersten OAZ-Leserstammtisch am Mittwochabend in der Gaststätte Santorini ging es vor allem darum: „Wir möchten die Interessen unserer Leser besser kennenlernen und erfahren, was ihnen am Herzen liegt.“ Diese Gelegenheit nutzten die 22 ausschließlich männlichen Leser an diesem Abend ausgiebig und brachten Lob und Kritik zur Arbeit der Redakteure an – in klaren, sachlichen Worten.

Pierre Wunder aus Oschatz sagte: „Man muss aufpassen, dass die Zeitungen

Pierre Wunder.

nicht beliebig werden.“ Aus seiner Sicht sei die regionale Berichterstattung deshalb ganz besonders wichtig.

Mario Teumer aus Kleinforst regte an, dass in der OAZ öfter als bisher über

Marion Teumer.

Naturschutz berichtet werden sollte. „Ich vermisse eine Naturschutzseite – vielleicht einmal im Monat.“ Zudem kritisierte er die Qualität bei einigen Leserfotos. Da gebe es noch Reserven.

Dr. Manfred Schollmeyer aus Thalheim fragte die LVZ-Chefredakteurin: „Wie stehen Sie zur Gender-Ideologie?“ Und er schob auch gleich seine Ansicht zu diesem Thema nach: „Das Gendern ist eine Vergewaltigung der deutschen

Dr. Manfred Schollmeyer.

Sprache.“ Hannah Suppa erinnerte daran, dass in der LVZ seit Jahresanfang die Doppelform benutzt werden – also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler. Als studierte Germanistin könne sie jedoch mit Sternchen oder Binnen-I auch nichts anfangen. „Das ist ein Prozess, der über Jahre geht und die Sprache ein bisschen voranbringt“, sagte sie.

Jürgen Albrecht aus Oschatz mahnte an, dass sich die OAZ-Redakteure stärker dem investigativen Journalismus widmen sollten. Die kommunale Stadtpolitik in Oschatz muss hartnäckig hinterfragt werden – insbesondere beim Straßenbau.

Dietmar Schurig aus Oschatz lobte die Pro-und-Kontra-Beiträge zu brisanten Themen und den satirischen Wochenrückblick in der OAZ. Außerdem empfinde er die abgedruckten Lesermeinungen als „weitgehend

Dietmar Schurig.

ausgewogen“. Für weniger gut halte er jedoch parteipolitisch orientierte Beiträge von Redakteuren und nannte als Beispiel einen wertenden Bericht über Friedrich Merz. Dazu Chefredakteurin Hannah Suppa: „Das geht nicht, das hätte ich rausredigiert. Denn ich möchte eine objektive Berichterstattung in unserer Zeitung.“ Meinung und Nachricht müssten strikt getrennt werden.

Nach zweieinhalb Stunden und vielen weiteren Anregungen und Gesprächen klang der erste OAZ-Leserstammtisch aus. Erkenntnisse gab es auf beiden Seiten – für die Leser über die Arbeit der Redaktion und für die Redakteure über die Interessen ihrer Leser.

Von Frank Hörügel