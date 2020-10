Oschatz

Aktuell müssten beim Oschatzer Turnverein die Vorbereitungen für das beliebte Weihnachtsturnen laufen. Jedes Jahr werden die Herbstferien dazu genutzt, die Showeinlagen einzustudieren. Doch in der Turnhalle herrscht der normale Trainingsbetrieb. Keine Show zur Oscarverleihung (2017), keine Tänze aus der Zeit der 90er (2019) und keine Show wie 2018 unter dem Motto „Celebration“. Nein. In diesem Jahr wird es kein Weihnachtsturnen geben. Warum das so ist? Darüber sprach die Oschatzer Allgemeine Zeitung mit dem Vorstandsvorsitzenden Robert Stadler.

Wie fiel die Entscheidung, das Weihnachtsturnen abzusagen?

Robert Stadler: Lange habe ich mit mir gerungen. Das Weihnachtsturnen ist in 30 Jahren nur ein einziges Mal ausgefallen. Nun wird es ein weiteres Mal ausfallen müssen. Das ist sehr bedauerlich. Es ist immer das Jahreshighlight. Das Programm steht bereits, alle standen in den Startlöchern. Wir haben bis zuletzt die aktuelle Situation abgewartet. Doch letztendlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach nicht durchführbar ist. Wir können die Abstandsregeln einfach nicht einhalten. Es sind immer um die 400 Besucher in der Halle. Hinzu kommen die Mitwirkenden. Es ist wirtschaftlich und organisatorisch ein riesiger Kraftaufwand. Wenn wir aber nur ein Drittel der Leute teilnehmen lassen können, ist der ganze Aufwand nicht zumutbar und wirtschaftlich unvernünftig. Außerdem können und wollen wir nicht verantwortlich dafür sein, einen Hot-Spot in Oschatz auszulösen.

Wie haben die Turnerinnen und Turner reagiert, als sie von der Absage erfahren haben?

Sie haben natürlich ein langes Gesicht gemacht. Das ist verständlich. Nach der Sommerpause fehlt ihnen nun das Ziel. Und das bei allen. Von den zweijährigen bis zu den 80-jährigen Turnerinnen und Turnern. Ohne Ziel sind sie nicht mehr so motiviert. Jeder muss sich jetzt individuelle Ziele setzen.

Schöne Erinnerungen aus den letzten Jahren. Quelle: Kristin Engel

Doch es wird nun nicht alles wieder verworfen, oder?

Nein. Die Ideen bleiben bis zum nächsten Jahr bestehen und auch der Termin steht bereits fest. Das Weihnachtsturnen im Jahr 2021 findet am 10. und 11. Dezember statt.

Was ist beim OTV in diesem Jahr noch ausgefallen?

Eine ganze Menge. Wie zum Beispiel alle Meisterschaften im Turnbezirk und die Sachsenmeisterschaften, die Kinder- und Jugendspiele auf Kreisebene, die gerade für unsere heranwachsenden Sportler von großer Bedeutung sind. Auch das Sommerzeltlager wurde gestrichen. Hier verbringen alle Sportler immer zusammen eine Woche in Strehla. Abgesagt wurden auch die Pokalturniere bei den Partnervereinen.

Eine große Enttäuschung war auch die Absage des „Feuerwerk der Turnkunst“.

Ja, das stimmt. Dieses sollte im Januar stattfinden, dieses wurde auf den 13. April 2021 verschoben und am Mittwochnachmittag kam nun die Absage und Verlegung des Internationalen Deutschen Turnfestes in Leipzig in das Jahr 2025! Der OTV wäre als Amateurgruppe bei den internationalen aktiven Profis beim Feuerwerk der Turnkunst dabei gewesen. Auch das Programm steht bereits. Wir haben spezielle Turnkleidung maßanfertigen lassen. Vor drei Jahren haben wir bereits daran teilgenommen. Darum haben die Turnerinnen und Turner den Vorstand gebeten, noch einmal mitzuwirken. Wir hätten es ihnen sehr gerne ermöglicht. Hoffentlich klappt es nun im April nächsten Jahres.

Auch für sie persönlich wäre das Weihnachtsturnen in der 32. Ausgabe noch einmal sehr wichtig gewesen, stimmts?

Ja, sehr. Das hätte ich gerne noch als Vorsitzender miterlebt. Für mich ist es das mittlerweile zwölfte Jahr als Vorsitzender des Oschatzer Turnvereins. Und damit das letzte. Im nächsten Jahr werde ich aus dem Vorstand austreten. In unserer Satzung ist festgelegt, dass man drei Mal wiedergewählt werden kann. Eine Wahlperiode geht drei Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ich mein Amt an meinen Nachfolger übergeben kann. Doch noch hat sich keiner für diese wichtige Position gefunden.

Große Freude nach dem gelungenen Auftritt in der Rosental-Sporthalle im vergangenem Jahr. Quelle: Kristin Engel

Bis wann müssen Sie einen Nachfolger gefunden haben?

Am 3. März 2021 ist die Mitgliederversammlung mit Neuwahl. Es wäre schön, wenn sich vorher jemand melden würde. Es wäre prima jemanden zu finden, der neue Ideen rein bringen kann. Ich habe die Arbeit als Vorsitzender sehr gerne gemacht. Der OTV hat einen guten Weg genommen. Ich habe, als ich den Vorsitz übernahm, ein gutes Fundament vorgefunden und kann nun einen gut aufgestellten Verein weiter geben. Wir haben viele aktive Mitglieder und viele Übungsleiter.

Gab es in diesem Jahr überhaupt Veranstaltungen für die Mitglieder des OTV?

Wir hatten am vorletzten Wochenende ein Vereinsturnen mit anderen Gastvereinen. Hier kann ich nur ein riesiges Lob an unsere Turnerinnen und Turner aussprechen. Sie haben alle ihre Masken getragen und den Abstand gewahrt. Sie haben sich sehr vorbildlich verhalten. Disziplin wird im Turnen groß geschrieben. Das lernt man als erstes: diszipliniertes Verhalten – auch im Umgang miteinander.

Wird es im kommenden Jahr Besonderheiten für den OTV geben?

Das hängt ganz von den Entwicklungen durch Corona ab. Wir haben planerisch einen vollen Terminkalender und hoffen, dass alle Veranstaltungen im Zeitverlauf 2021 von uns durchgeführt werden können. Alle Informationen dazu am besten auf unserer Homepage unter: www.oschatzer-turnverein.de. Vielen Dank.

Interview: Kristin Engel

Von Kristin Engel