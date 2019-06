Wermsdorf

Zur Schlössernacht am Sonnabend fährt die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) verstärkt zwischen Oschatz und Wermsdorf. Ab 16.50 Uhr bietet die OVH auf dieser Linie bis 23 Uhr einen Stundentakt an.

Bevor die Linie Oschatz-Wermsdorf am 1. April 2017 zur Plusbus-Linie aufgewertet wurde, gab es sonnabends nur drei durchgehende Fahrten pro Richtung auf dieser Strecke. Seither wird ab Wermsdorf von 9.26 bis 19.26 Uhr aller zwei Stunden eine Fahrt angeboten.

Zwischen den beiden letzten im Fahrplan abgedruckten Fahrten gibt es an diesem Sonnabend bereits 18.26 Uhr eine zusätzliche Tour. Am Abend wird die Linie mit Fahrten von 20.26 bis 23.26 Uhr im Stundentakt ab dem Wermsdorfer Hirschplatz verstärkt.

Am Oschatzer Busbahnhof fahren die zusätzlichen Busse 15.54, 19,54, 21.04, 22.04 sowie 23.04 Uhr ab. Ab 21 Uhr werden in Richtung Wermsdorf die Haltestellen im Stadtteil Fliegerhorst sowie in Collm nicht bedient. Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit zwischen dem Oschatzer Bahnhof und dem Hirschplatz in Wermsdorf von 33 auf 22 Minuten. „Das macht es uns möglich, den Stundentakt anzubieten und dabei nur ein Fahrzeug einzusetzen“, erläutert Jakob Schwan von der Angebotsplanung der OVH.

Wie er erläutert, seinen die zusätzlichen Fahrten nach einer Anregung des Wermsdorfer Bürgermeister durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises angestoßen worden. Jakob Schwan hofft, dass dieses Angebot auf eine entsprechende Nachfrage stößt. „Fahrten zur Schlössernacht gab es zuletzt 2009. Damals registrierten wir auf den sechs Touren in jede Richtung insgesamt 18 Fahrgäste“, stellt er nach einem Blick in die Statistik fest. Andererseits sei – das zeige ein Blick auf die Zahlen beim Horstseefischen – Wermsdorf bei solchen Festen für Oschatzer Ausflügler durchaus attraktiv und auch das Zurückgreifen auf Busverbindungen eine akzeptierte Option.

Unter www.ov-heideland.de ist der komplette Fahrplan der Linie, einschließlich der Zusatzangebote am Sonnabend zu finden.

Von Axel Kaminski