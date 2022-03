Oberbürgermeister-Wahl: Oschatz bietet Helfern 50 Euro

Oschatz

Nach der Bundestagswahl am 26. September des Vorjahres steht der nächste Urnengang an. Diesmal geht es um die Frage: Wer wird das neue Stadtoberhaupt von Oschatz? In knapp drei Monaten gibt es eine Antwort auf diese Frage. Am 12. Juni können die rund 12 000 wahlberechtigten Oschatzer ihre Stimmen für die neue Oberbürgermeisterin oder den neuen Oberbürgermeister abgeben. Eventuell wird am 3. Juli ein zweiter Wahlgang erforderlich.

Neu ist, dass die Zahl der Wahllokale deutlich reduziert wurde. „Die Wahlbezirkseinteilung wurde in diesem Jahr grundlegend überarbeitet, sodass von ursprünglich 19 Wahlbezirken noch 14 übrig geblieben sind. Dazu kommen zwei Briefwahlvorstände“, teilt Stadtwahlleiter Manfred Schade auf Anfrage mit. Hintergrund dieser Reform ist, dass die Zahl der Wahlhelfer reduziert werden soll – von 146 auf nunmehr 119.

Wichtig für demokratische Kontrolle

Fest steht schon jetzt, dass aus den Reihen der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen am 12. Juni 55 Mitarbeiter im Einsatz sein werden. Manfred Schade hofft darauf, dass die restlichen 64 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus anderen Behörden kommen. Und er setzt auf die Einwohner der Stadt. „Ganz wichtig ist mir die freiwillige Unterstützung von Oschatzer Bürgern, um eine breite demokratische Kontrolle der Wahlen sicherzustellen.“ Wer bei der Wahl helfen möchte, muss nur eine Voraussetzung erfüllen: Wahlhelfer müssen volljährig sein. Als Aufwandsentschädigung für ihren Einsatz erhalten die Helfer 50 Euro. Falls sich nicht genügend Helfer finden, muss die Lücke mit Erzieherinnen aus den kommunalen Einrichtungen geschlossen werden.

In Oschatz bewerben sich bisher um den Chefposten im Rathaus Ilka Pohl, David Schmidt, Falk Zschäbitz, Danny Kaschel und Jens Müller. Bis zum 7. April können weitere Kandidaten ihre Bewerbung abgeben. Der jetzige Oberbürgermeister Andreas Kretschmar tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder an.

