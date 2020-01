Oberschüler „schnuppern“ am Beruflichen Gymnasium Oschatz

Oschatz/Collm-Region

Zahlreiche Neuntklässler der Oberschulen aus Oschatz, Wermsdorf, Mügeln, Stauchitz, Falkenhain und jene des Thomas-Mann-Gymnasiums „schnupperten“ am Donnerstag im Beruflichen Schulzentrum (BSZ) für einen Tag lang. Dabei kamen sie mit Schülern, die jetzt bereits dort lernen ebenso ins Gespräch wie mit Fachlehrern. Das Berufliche Gymnasium in den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften und Ernährungslehre mit Chemie standen im Mittelpunkt.

Gleichwertiges Abitur möglich

Gezielte Informationen zu den beiden Profilen gab es ebenso wie zum Fach Mathematik. Die Schülerinnen und Schüler konnten ihre Fragen loswerden und sich unter Anleitung von Mathelehrerin Katrin Seyffert schon einmal am grafikfähigen Taschenrechner ausprobieren. Die stellvertretende Schulleiterin Silvia Knott informierte gemeinsam mit Oberstufenberaterin Petra Oertelt zum Bewerbungsprozedere, dem Unterricht in Klassenverband und Kurssystem und den spezifischen Voraussetzungen der Ausbildung, etwa im Bereich Fremdsprachen und den Naturwissenschaften sowie den Grund- und Leistungskursen.

Hilfsmittel in der Oberstufe. Der grafikfähige Taschenrechner. Quelle: Christian Kunze

Dabei konnten die Pädagogen auch mit dem ein oder anderen Vorurteil aufräumen. So hält sich bisweilen immer noch die Meinung, das Abiturzeugnis des BSZ Oschatz sei weniger wert als das des allgemein bildenden Gymnasiums. Silvia Knott betonte, dass beide Abschlüsse gleichwertig sind und den Zugang zum Studium ermöglichen. Ergo: Es gibt mehrere Wege zur allgemeinen Hochschulreife. Für Oberschüler ist dieser Weg genauso möglich wie für Wechsler von anderen Gymnasien nach der zehnten Klasse oder jene, die nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung das Abitur machen möchten. Nach der Orientierungsstufe in Klasse 11 im Klassenverband wird in den Jahrgangsstufen 12 und 13 bis zum Abitur in Kursen unterrichtet.

Tag der offenen Tür steht bevor

Maria König unterrichtet die Fachrichtung Ernährungslehre sowie Chemie. Sie legte jenen nahe, die sich für die Ernährungslehre interessieren, dabei die Naturwissenschaften nicht gänzlich ignorieren. „Die Chemie mit der Chemie muss stimmen“, verdeutlichte sie. Und auch Mathematik und Biologie könne man für diesen besonderen Ausbildungszweig nicht ausklammern. Interessant sei die Fachrichtung auch durch die praktische Ausrichtung. „Wir untersuchen Lebensmittel und führen regelmäßig andere kleine Versuche durch“, sagte sie den interessierten Jugendlichen.

Maria König, Fachlehrerin für Chemie und Ernährungslehre, erläutert Inhalte des Ausbildungsprofils. Quelle: Christian Kunze

Elenore Züschner besucht derzeit noch die Oschatzer Robert-Härtwig-Oberschule. Sie nutzt den Tag, um sich einen groben Überblick zu verschaffen, sagt sie. Am meisten interessiert sie sich zwar für eine Ausbildung im sozialen Bereich, wie sie in der Außenstelle des BSZ Oschatz in der Berufsschulstraße angeboten wird. „Aber auch die Ernährungslehre könnte ich mir vorstellen“, so die 15-Jährige. All jenen, die sich über das Berufliche Gymnasium hinaus für einen oder mehrere Ausbildungswege des Beruflichen Schulzentrums in Oschatz interessieren, hilft der diesjährige Tag der offenen Tür weiter. Er findet am Sonnabend, den 7. März , in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in der Stammschule Am Zeugamt 3 sowie der Außenstelle in der Berufschulstraße 3 statt.

Von Christian Kunze