Viele Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Naundorf setzen ihren Bildungsweg nach der Grundschule in Hof an der Stauchitzer Oberschule fort. Dort beginnt in Kürze der Wahlkampf – nicht um Köpfe, sondern Ideen und 1500 Euro Prämie.

Hintergrund ist, dass an 18 sächsischen weiterführenden Schulen Beteiligungsprozesse stattfinden, bei denen Schüler und Schülerinnen mit einem bestimmten Budget selbstständig ihre Schule gestalten dürfen. Eine davon ist die Oberschule „Anne Frank“.

Zweitplatzierter kommt auch zum Zuge

Im vergangenen Jahr konnten die Stauchitzer Schüler erstmals an der Aktion „Deine Idee, Deine Schule. Deine Entscheidung!“ teilnehmen, die die Sächsische Jugendstiftung zusammen mit dem Kultusministerium und dem Landesschülerrat umsetzt.

Acht Ideen standen damals zur Abstimmung. Eindeutiger Sieger war dabei der Snackautomat. „Da dieser gemietet wird, blieb die Summe von 1500 Euro für die zweitplatzierte Idee übrig“ , erläutert Schulsozialarbeiterin Viola Fürstenberg.

Ballfangnetz für Kunstrasenplatz

Das war das Ballfangnetz für den Kleinfeld-Kunstrasenplatz an der Schule. Eine echte Herausforderung, denn mit einem Budget von 1500 Euro lässt sich das Netz weder kaufen noch aufbauen. „Mit Unterstützung der Gemeinde, des Fördervereines der Schule sowie der Firma Guke aus Seerhausen, die solche Anlagen aufbaut, ist es möglich geworden, dieses Projekt zu finanzieren und zu realisieren“, betont Viola Fürstenberg

In den Winterferien seien die letzten Arbeiten von der Firma erledigt worden, so dass die Schülerinnen und Schüler ab März ihren Fußballplatz unter besseren Bedingungen nutzen können.

Neue Projekte und alte Vorschläge

Derweil geht die Beteiligungsaktion in die nächste Runde. „Die Ideen wurden in den vergangenen Wochen gesammelt, über acht davon werden die Schülerinnen und Schüler am 14. April abstimmen können“, sagt die Schulsozialarbeiterin. Darunter seien einzelne Vorschläge aus dem vergangenen Jahr, die keine Mehrheit fanden und natürlich neue Projekte. Die Vorschläge kämen sowohl von gesamten Klassen als auch von einzelnen Schülern. Der Wahlkamf laufe in diesen Tag an. Dabei lernen die Beteiligten, für ihre Idee zu argumentieren und Verbündete zu finden.

