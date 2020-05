Kitas der Collm-Region sind bereit für den Nachwuchs

Collm-Region

Ein großes Stück Normalität beginnt am Montag wieder für die meisten Familien, denn die Kindereinrichtungen in der Collm-Region sind bereit für den Nachwuchs. „Das gilt auch für Cavertitz und Lampertswalde“, versichert Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Vorerst werde eine Öffnungszeit von 7 bis 16 Uhr abgesichert.

Früh- und Spätbetreuung werde es vorerst noch nicht geben. „Da man die Gruppen nicht mischen darf, ist das personell nicht zu schaffen“, begründet sie. Die Kita-Leitung habe ein sehr gut durchdachtes Raumkonzept erarbeitet, mit dem alle Hygieneregeln eingehalten werden können, so Gürth.

Auch in den Kitas der Gemeinde Wermsdorf gibt es vorerst noch Einschränkungen bei den Randzeiten. „Das ist mit den Eltern abgesprochen und im Moment noch nicht anders möglich“, bittet Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) um Verständnis.

In Mügeln wird ebenfalls zu einem vorläufigen Regelbetrieb zurückgekehrt: „Es darf dann jeder wieder in den Kindergarten kommen“, kündigt auch Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) an. An den Grundschulen findet wieder Unterricht für die 1. bis 4. Klasse statt.

Das geht auch hier nur mit Beschränkungen: Denn wie auch bei der Notbetreuung wird weiter mit festen kleinen Gruppen gearbeitet, so dass in einem Krankheitsfall nicht die gesamte Einrichtung schließen muss. Sollte in einer Gruppe jemand positiv auf das Coronavirus getestet werden, dann werde nur diese Gruppe in Quarantäne gesetzt.

„Das führt aber auch dazu, dass wir von der Personalauslastung an die Grenzen kommen“, sagt Ecke. Weil die Personaldecke begrenzt ist und immer auch noch normale Krankheitsausfälle passieren können, werde etwa der Frühhort direkt in der Schule stattfinden. Einerseits um eben die Gruppen nicht zu wechseln, andererseits um das Personal nicht zu streuen.

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Naundorf haben ab Montag von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet. Hort und Grundschule kooperieren, so dass dort in der Zeit von 7.15 bis 16.30 Uhr Unterricht beziehungsweise Betreuung angeboten werden. Der Frühhort entfällt.

Die Kitas der Gemeinde Liebschützberg sind von 7 bis 16 Uhr geöffnet. „Mit dem hohen Personalbedarf müssen wir uns schon sehr strecken, um diese Zeit abzusichern“, betont Bürgermeister David Schmidt (parteilos).

In Dahlen bieten nach Angaben von Bürgermeister Matthias Löwe die Einrichtungen Betreuung zu den regulären Öffnungszeiten“ an. Je nach Bedarf würden sie jedoch angepasst.

