Naundorf

Seit einem halben Jahr absolviert Judith König ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Ökostation. In dieser Woche geht ihr neues Projekt an den Start: eine Fotorallye durch den Ort.

„Das ist vor allem für Ortskundige geeignet“, erläutert die junge Frau, die selbst hier wohnt. Der Grundgedanke ist, dass man sich zu den 14 auf den Fotos abgebildeten Orten begibt und dort die Fragen dazu beantworten. Dem einen oder der anderen mag die richtige Lösung auch auf dem heimischen Sofa einfallen. Aber, wer sicher gehen will, erfährt eben auf der Infotafel am Storchennest, was dieses wiegen kann. Wer alle Aufgaben gelöst hat, der ist erstens durch den ganz Naundorf gestreift, hat zweitens das richtige Lösungswort herausgefunden und drittens etwas gegen die Langeweile im Lockdown getan. Rund eineinhalb Stunden müsse man einplanen, wenn man alles in einem Ritt bewältigen wolle. Und tatsächlich sind nicht alle Standorte so einfach zu identifizieren wie das Storchennest.

Spazierweg und Fragen stehen online bereit

„Die Unterlagen zur Rallye können per E-Mail in der Ökostation angefordert werden. Sie stehen in Kürze auch online zur Verfügung“. erläutert die FÖJ-lerin. Das Rallye-Konzept hat die Ökostation schon Ende 2020 getestet. Für die Weihnachtsrallye habe man die eigenen Schaukästen und Infotafel im Ort und im Park genutzt sowie Zäune und Vorgärten privater Eigentümer, die sich and er Aktion beteiligten. Wer sich auf den Weg von Tafel zu Tafel machte, konnte unterwegs Rätsel lösen, bekam Gymnastik-Tipps, erhielt Rezept-Anregungen für Weihnachtsgebäck und vieles mehr.

Neben der Fotorallye, die ein ständiges Angebot werden könnte, ist noch ein weiteres Saison-Angebot geplant: eine Frühlings-Rallye. „Dazu soll es eine Karte geben, auf der die einzelnen Stationen verzeichnet sind“, sagt Judith König. Damit wäre sie sozusagen als geführter Spaziergang auch für Familien aus den Nachbarorten geeignet und eine kleine Aufmunterung in Zeiten, in denen größere Reisen mit Besuchen von Sehenswürdigkeiten bestenfalls eingeschränkt möglich sind.

Von Axel Kaminski