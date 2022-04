Österliches Hasentheater in Dahlen: Ostermärchen im Schlosspark

Dahlen

Nach zwei Jahren Spielpause kehrt die Osterhasenfamilie zurück in ihr Hasenhaus in den herrlichen Dahlener Schlosspark. Am Ostersonntag wird ab 15 Uhr im Park hinter dem historischen Schloss wieder das Ostermärchen aufgeführt. Die Vorzeichen für das Open-Air-Schauspiel sind günstig, denn der Wetterbericht meldet am Nachmittag 14 Grad und Sonne.

Stars des Stückes sind wieder der Osterhahn mit seinen Osterhühnern und das Wetteifern, wer denn die meisten, die schönsten und die größten Ostereier zu Ostern liefern kann. Der Hasensohn „Später“ möchte bei dem hübschen Hasenmädchen „Vorher“ einen guten Eindruck machen und beide malen verliebt mit dem größten Pinsel rosarote Herzen.

Märchenhafte Kostüme

Für märchenhaftes Treiben auf der Frühlingswiese sorgen die Tiere, welche das Erwachen der Natur symbolisieren. Der Bär erwacht aus dem Winterschlaf und sucht mit seinen Bärenjungen nach dem ersten Honig. Doch die kleinen Bienchen sind hinter ihnen her. Die Störche bauen ihr Nest nahe am Froschteich und die Familie Maus möchte bei der großen Osterei-Anmalerei helfen. Schmetterlinge taumeln übers Land, Frühlingswind streichelt mit zarter Hand, Blumenknospen brechen wieder auf und so nimmt das Leben seinen Lauf. Bei der schönen Musik können auch die kleinsten Zuschauer mittanzen.

„Familien spielen für Familien“ ist seit 26 Jahren das Motto aller kleinen und großen Darsteller der Naturbühne Dornreichenbach, hervorgezaubert von Märchenfee Lia. „Es passiert ganz schnell, dass ein Papa einer kleinen Biene zum stolzen Pfau wird und dem langjährigen kunterbunten Gockel mit dem besten Hahnenschrei der Welt Konkurrenz macht. Ein süßes Miezekätzchen im Frühling darf auch nicht fehlen und natürlich kommt auch wieder die weiße Taube geflogen“, freut sich Gert Morawe von der Naturbühne Dornreichenbach.

Gutes Wetter angesagt

Karten für „Ein Ostermärchen“ für die ganze Familie können gebucht werden unter: www.maerchen-musical.de. Informationen gibt es unter: 034262/62640. Es wird empfohlen Decken für die Bänke mitzubringen. Für das leibliche Wohl sorgt der Schloss- und Parkverein.

Nach der Märchenveranstaltung dürfen alle Kinder auf der Wiese die echten Ostereier suchen, welche der Osterhase für sie versteckt hat.

Von Hagen Rösner