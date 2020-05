Tag der offenen Gartenpforte: Hier lohnt sich ein Besuch

Calbitz/Großböhla/Oschatz

Drei Familien in der Collm-Region öffnen am 7. Juni ihre Gärten und lassen Besucher teilhaben an ihren Lieblingsplätzen und Pflanzenschätzen. Dabei können drei sehr unterschiedliche Refugien zum Tag der offenen Gartenpforte besichtigt werden.

Gottfried Kluge in seinem Garten in Calbitz. Quelle: Jana Brechlin

Eigene Veranstaltung als Ziel

Und die Gartenliebhaber wollen noch mehr: Derzeit wird der Aktionstag unter Federführung des Leipziger Zweckverbands Parthenaue organisiert, in Zukunft, so die Überlegung, könnten die Einblicke auch unabhängig davon in der Region auf den Weg gebracht werden. „Wir wollen das gerne auf eigene Füße stellen. Es gibt doch sicher noch viele Leute mit schönen Gärten. Gerade für Oschatz als Gartenstadt wäre das eine tolle Sache“, wünscht sich Rüdiger Koch.

Auf Entdeckungsreise in den Gärten der Region. Quelle: Jana Brechlin

80 Gäste beim Auftakt

Er ist mit seinem Grundstück in Kleinforst erstmals dabei, Gottfried Kluge in Calbitz dagegen weiß bereits, was auf ihn zukommt, denn gemeinsam mit seiner Frau hatte er schon vor zwei Jahren Besucher durch den Garten geführt. „Damals kamen über 80 Leute, das hat uns wirklich überrascht“, blickt er zurück. Mittelpunkt ihrer Anlage ist der Teich, auf den man von verschiedenen Sitzmöglichkeiten immer einen guten Blick hat.

Ein Garten mit erfrischendem Nass in Großböhla. Quelle: Jana Brechlin

Abwechslung im Hausgarten

„Ich habe hier stets ein schattiges Plätzchen und überall etwas zu schauen“, beschreibt Kluge. Das Ehepaar setzt in seinem Hausgarten auf Abwechslung: Neben traditionellen Staudenpflanzen und Ziergehölzen finden sich auch Kräuter und ein kleines Stück Insektenweide. „Ich werbe sehr dafür, bei der Gestaltung auch an Wildbienen und andere Insekten zu denken. Ein paar Quadratmeter dafür kann man sich immer freihalten“, ist der leidenschaftliche Hobbygärtner überzeugt.

Der Tag der offenen Gartenpforte in der Collm-Region Quelle: Jana Brechlin

Platz ist kein Problem

Ein paar Kilometer weiter ist Platz überhaupt kein Problem. Bei Familie Höschel in Großböhla erstreckt sich der Garten auf über 5000 Quadratmeter. Dabei war ursprünglich zum Haus nicht viel dazu. „Wir hatten nur ein kleines Grundstück, konnten aber 1999 den Hof nebenan erwerben, haben viel abgerissen und Stück für Stück den Garten angelegt“, blickt Wolfgang Höschel zurück.

Ideen aus englischen Gärten

Ideen holte sich das Ehepaar bei Besuchen in englischen Gärten. Und so finden sich in dem Reich der Familie heute Buchsbaumhecken, Rhododendron in vielerlei Blütenfarben, viel Rasen und zahlreiche Blühpflanzen. Ein plätschernder Bachlauf führt zu einem Schwimmteich und ein Gartenhaus, das aus einem Teil der einstigen Scheune entstanden ist, bietet einen Rückzugsort.

Kleine Details zieren jeden Garten. Quelle: Jana Brechlin

Viele Möglichkeiten auch auf kleinen Flächen

Es ist diese Vielzahl an Möglichkeiten, die Gartenfreunde wie Rüdiger Koch begeistern. „Man kann so viel machen, selbst auf kleinen Flächen oder im Schatten“, ist er überzeugt. Und der Oschatzer weiß, wovon er spricht: Das Eigenheim in Kleinforst wird geprägt durch die Hanglage und alten Nadelbaumbestand. Und darunter gibt es keine kahlen Flecken – im Gegenteil: „Die richtig schönen Sachen wachsen im Schatten“, heißt es hier. 20 Jahre habe er gemeinsam mit seiner Frau den Garten entwickelt.

Rüdiger Koch lädt in seinen Garten nach Kleinforst ein. Quelle: Jana Brechlin

Auf der Suche nach dem Besonderen

Dazu gehörten Reisen nach England, aber auch immer wieder in botanische Gärten oder zu Pflanzenbörsen, denn Rüdiger Koch liebt das Besondere. Seltene und anspruchsvolle Pflanzen finden sich hier, darunter mehr als 40 Sorten Funkien, aber auch Trillium, Dreiblattlilie genannt, und Elfenblumen, verschiedene Farne, Kasachisches Vergissmeinnicht oder Tibetischer Scheinmohn, der hellblau blüht. Auch alpine und immergrüne Pflanzen gilt es, rund um das Haus zu entdecken.

Beschriftung zur Orientierung

Hilfreich für die Besucher zum Tag der offenen Gartenpforte ist, dass Rüdiger Koch fast alle Pflanzen beschriftet hat. Wer hier gefundene Anregungen nach dem Besuch gleich umsetzen will, kann die entsprechenden Pflänzchen gleich mitnehmen. „Es wird einen kleinen Markt geben, bei dem ich selbst gezogene Pflanzen anbiete“, kündigt er an. Wie seine Mitstreiter freue er sich am 7. Juni auf den Besuch von Gleichgesinnten und den Austausch unter Gartenfreunden. „Alle sind herzlich willkommen“, lädt Rüdiger Koch ein.

Der Tag der offenen Gartenpforte findet am 7. Juni von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Familie Koch: Oschatz ( Kleinforst), Paul-Schuster-Straße 4; Familie Höschel: Großböhla, Am Park 2; Familie Kluge: Calbitz, Flurstraße 1.

Von Jana Brechlin