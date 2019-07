Schmannewitz

In Schmannewitz spielt die Natur eine große Rolle. Kein Wunder, schließlich liegt das Dorf mitten in der Dahlener Heide und hat zudem eine lange Tradition als Erholungsort. Da ist es nachvollziehbar, dass Menschen empfindlich reagieren, wenn auf der Wiese gebaut werden soll. Bestes Beispiel dafür sind die Pläne, die neue Außenstelle der Rettungswache am Ortsrand entstehen zu lassen – dort, wo es bisher einen recht idyllischen Blick ins Grüne gibt.

Ihren Unmut haben Einwohner deutlich geäußert. Und es ist gut, dass sie damit im Landratsamt nicht auf taube Ohren gestoßen sind. Obwohl der Beschluss zum Grundstückskauf bereits im Kreistag gefasst wurde, sucht die nordsächsische Behörde nun das Gespräch mit den Schmannewitzern. Gemeinsam mit Vertretern des Verschönerungsvereines soll es einen Vor-Ort-Termin geben. Das ist ein wichtiger Schritt, damit sich beide Seiten austauschen können, Entscheidungen nachvollziehbar sind und Argumente vorgetragen werden. Selbst wenn hinterher nicht alle zufrieden sind und sich die Meinungsverschiedenheiten nicht in Wohlgefallen auflösen, ist das notwendig.

Von Jana Brechlin