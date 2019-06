Niedergoseln

Es ist vollbracht: Das Feuerwehrgerätehaus Niedergoseln ist am Sonnabend offiziell übergeben worden. Zur Schlüsselübergabe fasste Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) kurz die Geschichte der einstigen „Dauerbaustelle“ zusammen.

Der Anbau hatte sich seit April 2017 aufgrund eines Baufirmenwechsels und veränderter Brandschutzauflagen in die Länge gezogen. „Ich will überhaupt nicht mehr darüber jammern und sagen, das hat uns graue Haare gekostet. Ich bin froh und glücklich, dass es fertig ist“, sagte er. Es könne sich sehen lassen, was in der reinen Bauzeit von zehn Monaten entstanden sei.

Nicht nur sein Dank galt den mitwirkenden Firmen – trotz Einladung waren nur Vertreter des Planungsbüros Phase 10 anwesend – sowie Mitarbeitern der Stadt, den Stadträten, aber auch dem Landkreis: „Dort kam das Geld her“, sagte er. Die Vorgabe von 240.000 Euro sei unter den jetzigen Baupreisen nicht zu realisieren gewesen: „Rausgekommen sind wir irgendwo bei 410.000 Euro.“

Stadtwehr erhält 33.000 Euro für neue Schutzbekleidung

„Sie können auf das, was Sie hier erreicht haben und was Sie damit erreichen können, stolz sein“, richtete der Zweite Beigeordnete Jens Kabisch, als Vertreter des Landratsamtes, das Wort an die Kameraden. Die 169 000 Euro, mit denen der Landkreis den Anbau unterstützt habe, sah er gut angelegt: Feuerwehren seien ein wesentlicher Grundstein gesellschaftlichen Engagements

Um das zu würdigen, hatte Kabisch nicht nur eine Spende für die Kameradschaftskasse dabei, sondern auch für die Stadt: Einen Fördermittelbescheid vom Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, für das Leiter Frank Breitfeld ebenfalls zugegen war.

„Zur Beschaffung von Schutzbekleidung für die Stadtwehr Mügeln in Höhe von 32.850 Euro. Ich bin sicher, Sie werden es zweckentsprechend einsetzen – für welche der Wehren auch immer.“

Wehr erfreut über Rückhalt im Stadtrat

„Ohne den Stadtrat wäre dieses Bauvorhaben unmöglich zu realisieren gewesen“, zeigte sich Jörg Leip, der Niedergoselner Wehrleiter, dankbar für die Unterstützung der Räte, die am Bauprojekt festgehalten hatten. Nachdem die Wehr in den letzten Jahren einen „enormen Zugewinn“ an zeitgewinnender Einsatztechnik bekommen habe, freue er sich, den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Betrieb zu nehmen.

„Nicht die Feuerwehr, sondern die Bürgerinnen und Bürger benötigen ein funktionierendes Feuerwehrgerätehaus“, stellte er klar. Denn nur eine zweckmäßige und bedarfsgerechte Ausstattung ermögliche es, die Menschen und ihre Sachgüter zu schützen.

Kameraden werteten Altbau selbst mit auf

Zugleich trage eine moderne Ausstattung auch dazu bei, das Interesse für die ehrenamtliche Arbeit zu wecken. An der Stelle erinnerte an die beengten Gemeinschaftsumkleiden, die zu Recht durch die Unfallkasse Sachsen angemahnt worden seien.

Zum Tag der offenen Tür im Anschluss zeigte sich auch der Altbau frisch geweißt und auf Vordermann gebracht. Die Kameraden hatten selbst Hand angelegt. „Dafür gebührt euch ein großes Dankeschön.“ Aber auch den Familien danke er, für das entgegengebrachte Verständnis und die Unterstützung.

Von Manuel Niemann