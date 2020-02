Oft gesucht: Damit punktet die Collm-Region im Internet

Collm-Region

Wer im Internet etwas sucht, greift dabei höchstwahrscheinlich auf Google zurück. Die Suchmaschine hat 2019 ihren Marktanteil auf fast 95 Prozent ausgebaut. Doch Alphabet Inc., jenes börsennotierte US-Unternehmen, zu dem Google zählt, sammelt nicht nur beständig Daten im Internet. Es gibt auch Einblick in seine Nutzerstatistiken.

Zuvor warfen wir mittels „ Google Trends“ bereits einen Blick darauf, was die Oschatzer im Internet ergoogeln. Im zweiten Teil erkunden wir nun, was Menschen in die Suchmaschine eintippen, wenn sie sich für die Collm-Region interessieren.

Suchmaschine gewährt neue Einblicke

Wer hier lebt, sucht natürlich mal nach Händlern, Ärzten oder Öffnungszeiten. Das überrascht wenig, weshalb wir uns bei den Trends vor allem die Zuwachsraten angesehen haben: Was sticht dort heraus? Was wurde besonders oft gesucht? Die „ Google Trends“ zeigen dies ausschnitthaft, allerdings nur anteilmäßig, in keinen absoluten Zahlen.

Wer im Internet etwa nach der „Kleinstadt Mügeln in Sachsen“ sucht, das verrät Googles Datenschau, sucht ebenfalls oft nach Vögeln. Genauer: Störchen. Diese rangieren unangefochten auf Platz eins.

Störche sind die Internetstars aus Mügeln

Dabei fällt auf: Wer „Storchen TV Mügeln“ oder „Web Cam Storchennest Mügeln“ eintippt, suchte 2019 überdurchschnittlich oft auch nach der Gemeinde Otterwisch. Der Grund: Das angefragte „Storchennest Otterwisch“ liefert ebenso Livebilder aus einem Horst wie die Mügelner.

Neu hinzugekommen ist, dass der Mitteldeutsche Rundfunk mit Mügeln in Verbindung gebracht wird – klare Folge des „Frühlingserwachens“ im März des letzten Jahres. Das passt auch zum Jahresverlauf: Besonders oft wurde die Stadt vor dem 23. März gesucht, an dem sich die Mügelner für die Live-Sendung ins Zeug legten.

Weitere Spitzen sind im Juni, August und Dezember erkennbar, was sich mit Veranstaltungen wie dem Schützen-, Altstadtfest oder auch dem Weihnachtsmarkt erklären lässt.

Geländemotorräder locken per Klick nach Dahlen

Während die Welt auf Mügeln blickt, um vor allem dessen gefiederte Internetstars zu sehen, braucht es in Dahlen Motoren: Besonders oft gegoogelt wurde die Heidestadt im vergangenen Jahr Mitte März. Ein deutlicher Ausschlag, einmalig im Jahresverlauf. Er lässt sich durch die Enduro-Weltmeisterschaft klären, die vom 22. bis 24. März stattfand.

Neben der Motorsportbegeisterung gab es laut Google aber auch neue Themen, die in Zusammenhang mit der Heidestadt, gefragt waren: Auf Platz 1 dieser Ausreißer, wie sie Google nennt, findet sich „vermisste Person“. Als „Ausreißer“-Thema gilt, wenn ein Suchbegriff eine Zuwachsrate von über 5000 Prozent erhält.

Vermisstes Mädchen erregt überregional Aufmerksamkeit

Grund hierfür dürfte die überregionale Berichterstattung sein: Im Oktober 2019 stand die Stadt im Fokus, als ein 13-jähriges irakisches Mädchen verschwand.

Obwohl die Polizei nach knapp einer Woche Entwarnung geben konnte – das Mädchen hatte Deutschland demnach freiwillig verlassen – trendete das Thema. Einen solchen Anstieg der Anfragen verzeichnete Dahlen auch im Hinblick auf „Kur“.

Wermsdorf punktet mit vielen Veranstaltungen

In Wermsdorf sorgten die Sonderausstellung und Open-Air-Konzerte auf Schloss Hubertusburg für solche „Ausreißer“. Ob als „Abfischen“ oder „ Fischerfest 2019“ gesucht, sticht hier noch das 50. Horstseefischen deutlich hervor, das Anfang Oktober dazu führte, das Wermsdorf besonders oft gegoogelt wurde.

Kindertagesstätten sind hingegen in Cavertitz mehr gefragt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde laut Google öfter nach einem Platz nachgehakt. Offenbar schwer zu merken, ist die Postleitzahl von Liebschützberg – zumindest öfter ergoogelt wurde die 04758. Häufiger als in den Vorjahren wurde die Gemeinde auch zusammen mit der Oschatzer Allgemeinen gesucht. Wer das Neueste aus der Gemeinde sucht, tippt offensichtlich „Liebschützberg“ und „ OAZ“ zusammen ein.

Naundorfer Bürgermeisterwahl wird auch online verfolgt

Weniger auffällig ist die Jahresanalyse hingegen für Naundorf, was wohl auch daran liegt, dass es mehrere Gemeinden gleichen Namens gibt. Entsprechend oft wird nach Naundorf mit dem benachbarten Mügeln gesucht. Diese Anfragen ergeben auf der Jahresskala ein wildes Zickzack.

Wer will, kann aber einen Ausschlag sehen, den Google im Zeitraum vom 27. Oktober bis 2. November verortet: Am 27. Oktober wurde in Naundorf bekanntlich zum dritten Mal gewählt – nach Europa- und Landtagswahlen, die es rund um den Collm übrigens so nirgends in die „ Google Trends“ schafften, war zumindest in Naundorf „Bürgermeister“ etwas, was deutlich öfter gesucht wurde.

Von Manuel Niemann