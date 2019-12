Casabra

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 33 ganz im Südosten des Landkreises wurde am Dienstagabend, gegen 18.35 Uhr, ein Radfahrer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war der Radfahrer von Stauchitz kommend in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Eine von hinten kommende VW-Fahrerin habe den Mann dann übersehen und angefahren. Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Radfahrer kein Licht am Fahrrad und war zudem noch dunkel gekleidet, so die Polizei.

Von lvz