Olganitz: Die Bässe kehren zurück – neues Festival geplant

Olganitz

Vom 29. bis 31. Juli wird das Bungalowdorf in Olganitz wieder zur Partyzone. Die Organisatoren des 2019 letztmalig ausgetragen „Nachtdigital“ treten mit einem neuen Format an – und starten jetzt mit dem Online-Vorverkauf.

„Escape to Olganitz“ möchte ein möglichst familiäres und intimes Erlebnis schaffen, was neben lieb gewonnenen Traditionen auch neue Wege geht. Deshalb beschränken es die Organisatoren bewusst auf 2000 Tickets. „Wir wissen, dass das Bungalowdorf für uns alle von einem Vierteljahrhundert ‚Nachtdigital“ geprägt ist. Dieser Spirit wird auch „Escape to Olganitz“ innewohnen. Trotzdem wollen wir einiges verändern und neu machen“, teilen sie mit.

Die Zeit nach der letzten Edition des Nachtdigital-Festivals habe die Crew als besonders herausfordernd und bewegend erlebt, da auch ihr neues Projekt ‚Nachtiville“ zweifach verschoben werden musste. „Die Zeit seit der letzten Nachtdigital glich einer Achterbahnfahrt“,heißt es von den Organisatoren. Es sei viel passiert in der Welt und man sei ordentlich durchgeschüttelt von der Fahrt. Als Crew wolle man endlich wieder etwas Schönes in die Welt setzen und ein Zeichen senden. Die Rückkehr nach Olganitz sei daher ein sehr emotionaler Moment für sie. Die Entscheidung dazu habe man aus dem Bauch heraus getroffen.

Beim Programm setze man wie gewohnt auf einen abwechslungsreichen Mix aus internationalen Gästen und lokalen Favoriten und Favoritinnen, zum Beispiel Bambounou, DJ Mell G, Franziska Berns oder Solar. Neben der Haupbühne sei der „Senke Ambiente Floor“ als Ort für ruhigere Musik vorgesehen.

Von Axel Kaminski