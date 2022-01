Omikron-Welle: Sind Versorger in Region Oschatz vorbereitet?

Region Oschatz

Mit Omikron rollt eine weitere Corona-Welle auf die Region Oschatz zu. Bis Freitag wurde die Variante des Corona-Erregers im Landkreis Nordsachsen 82- mal nachgewiesen, bundesweit lag die Zahl am Freitag bei 155 719. Die Omikron-Variante gilt als hochansteckend, Experten rechnen mit einer massiven Zunahme von Krankheitsfällen. Wie bereiten sich Versorger und die Rettungskräfte in der Region auf dieses mögliche Szenario vor, damit ihr Betrieb oder ihre Einsatzbereitschaft nicht zum Erliegen kommt?

Die Feuerwehr Oschatz

Die Freiwillige Feuerwehr Oschatz ist laut Wehrleiter Lars Natzke derzeit personell noch gut aufgestellt – mit etwa 60 Einsatzkräften aus Oschatz und Schmorkau. Die Oschatzer Feuerwehr ist Corona-erprobt. Bei den ersten beiden Wellen im vergangenen Jahr seien die Einsatzkräfte bereits in Schichten eingeteilt worden, damit sie sich nicht treffen. Bei Alarm eilten dann nicht alle Einsatzkräfte ins Gerätehaus, sondern nur die diensthabende Schicht. „Das ist alles vorbereitet, wir können das schnell wieder aktivieren“, so Natzke. Um die Belastung der Einsatzkräfte in Grenzen zu halten, sei derzeit der Dienstbetrieb eingestellt worden. „Wir konzentrieren uns komplett auf die Einsätze“, sagt der Wehrleiter.

Gas und Strom

Auch die EnviaM-Gruppe – der Grundversorger für Gas und Strom in der Region Oschatz – sieht sich auf eine Omikron-Welle gut vorbereitet, erklärt Pressesprecherin Evelyn Zaruba. „Krisenschulungen gehören bei den Mitarbeitern unserer Netzbetreiber zum Tagesgeschäft. Unsere Netzmonteure sind im Bereitschaftsdienst bei Störungen und Reparaturen nach wie vor in unserem Netzgebiet unterwegs, um die Energieversorgung zu gewährleisten. Physische Kundenkontakte werden jedoch auf ein Minimum reduziert.“ Ebenso seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo dies ging, ins Homeoffice versetzt worden. Zudem werden bei den Betriebsärzten des Energieversorgers Impfungen angeboten.

Abfallentsorgung

Im Unternehmen Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz setzt man schon jetzt auf Vorsicht. „Das Personal in unseren zwei Betriebshöfen in Torgau und Rechau/Zöschau wird nicht vermischt, auch nicht beim Einsammeln von Sperrmüll, Papier und Restabfall. Damit soll bei einem Ausbruch der Omikron-Infektion beim Personal auf einem der Betriebshöfe ein Übergreifen auf den anderen Betriebshof möglichst vermieden werden“, sagt Geschäftsführer Martin Klemm. Dabei gebe es eine Trennung der Reviere in das Gebiet des Altkreises Torgau und des Altkreises Oschatz. Zudem sei es innerhalb der Betriebshöfe schon jetzt so geregelt, dass sich die Besatzungen der Entsorgungsfahrzeuge möglichst nicht begegnen, sie starten vom jeweiligen Betriebshof deshalb zu versetzten Zeiten im Viertelstundentakt. Für den Fall, dass Omikron tatsächlich zu Personalengpässen führen sollte, hat das Unternehmen einen Notfallplan. „Als erstes würde die Sperrmüllentsorgung eingestellt, dann die Papierentsorgung“, so Klemm. Der Restabfall werde so lange wie möglich abgeholt – schon allein aus hygienischen Gründen.

Landratsamt

Nur in „unbedingt notwendigen Fällen“ und nur mit einem Termin bekommen Besucherinnen und Besucher derzeit Zugang im Landratsamt Nordsachsen, sagt Pressesprecher Thomas Seidler. Für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen von infizierten Menschen seien derzeit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Diese arbeiteten, so Seidler, in dezentral organisierten Teams und stammten aus allen Fachbereichen. „Die Anzahl ändert sich je nach Infektionsgeschehen. Überdies wird der Infektionsstab des Landkreises derzeit von 20 Kameraden der Bundeswehr unterstützt.“

Wasserversorgung

„Als Betriebsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz und des Abwasserzweckverbandes Oberes Döllnitztal sind wir verpflichtet, jederzeit die Trinkwasserversorgung der Menschen in der Region sicherzustellen und die anfallenden Abwässer so zu reinigen, dass die Gewässer geschützt werden“, sagt Marcus Riemer, Leiter der Veolia-Niederlassung in Döbeln. Um dies zu gewährleisten, werde der Pandemieplan des Unternehmens mit Blick auf Omikron angepasst. So sei bisher eine Ballung von Infektionen im Unternehmen verhindert worden. An den Arbeitsplätzen und auch für Kunden gelte die 3G-Regelung und FFP2-Maskenpflicht. Die Mehrzahl der Beschäftigten sei geimpft beziehungsweise geboostert. Es werde einzeln oder in kleinen strikt voneinander getrennten Teams gearbeitet, nur geimpfte oder genesene Mitarbeiter dürften zusammenarbeiten. „Bei Bedarf können wir aufgrund unserer Unternehmensgröße auch auf Personal von unseren anderen Standorten zurückgreifen und bleiben damit stets leistungsfähig“, versichert der Niederlassungsleiter. Seit Mai letzten Jahres prüft das Unternehmen die Abwässer auf einigen selbst betriebenen Kläranlagen gezielt auf das Coronavirus und mögliche Mutationen. „Auf einer Anlage in Sachsen konnten wir so bereits am 13. Dezember Omikron im Abwasser nachweisen, also gut eine Woche früher, als dies durch die klinischen PCR-Tests bestätigt wurde“, informiert Riemer. Das helfe, frühzeitig zu reagieren, um eventuelle personelle Engpässe zu verhindern und die Trinkwasserversorgung und den Betrieb der Abwasseranlagen jederzeit gewährleisten zu können.

Abwasserentsorgung

Der Abwasserverband Untere Döllnitz, der für die Entsorgung des Abwassers in Oschatz, Dahlen, Liebschützberg und Naundorf zuständig ist, passt die Arbeitsschutzregeln und das Hygienekonzept für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbandes laut Sachbearbeiterin Ricarda Wohllebe regelmäßig an die aktuelle Situation an. So sei zum Beispiel Homeoffice für die Verwaltungsmitarbeiter eingerichtet worden. Arbeitsplätze seien so gestaltet worden, dass der Mindestabstand eingehalten werden könne. „Arbeits- und Pausenzeiten finden versetzt statt“, nennt Ricarda Wohllebe ein weiteres Beispiel. Die Verwaltung ist für den Besucherverkehr geschlossen, um die Kontakte zu reduzieren. Der Verband ist zu den Geschäftszeiten telefonisch, per E-Mail oder nach vorheriger Terminvereinbarung erreichbar.

Busverkehr

Einen Teil seiner Belegschaft an ihrer Arbeitsstelle unterzubringen, hält Holger Klemens, Geschäftsführer der Nordsachsen Mobil GmbH, bei über zwei Dritteln an Busfahrerinnen und -fahrern für nicht realistisch. Stattdessen setze man bei ihm auf das vorhandene Netz an Kooperationspartnern im Landkreis Nordsachsen, um ausgefallene Fahrer aus anderen Regionen zu ersetzen. „Die derzeit aktuell diskutierte, mögliche verkürzte Quarantänezeit für ausreichend geimpfte Mitarbeiter würde uns bei einer Eingrenzung von Ausfällen ebenfalls entgegenkommen.“

Von Frank Hörügel und Manuel Niemann