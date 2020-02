62-jähriger deutscher Mann wird sich wegen Nötig verantworten müssen. Er hatte in der Tankstelle bei Oschatz „Überfall“ gerufen und mit einem Taschenmesser hantiert.

Überfall oder Nötigung?: Die Oschatzer Polizei musste am vergangenen Montag an der Total-Tankstelle einen 62-jährigen deutschen Mann in Gewahrsam nehmen. Quelle: Foto:Hagen Rösner