Online-Drucker will ab Juni in Oschatz produzieren

Oschatz

„Wir fertigen die Verpackungen individuell auf Maß und in kleineren und mittelgroßen Stückzahlen“, sagt Marketingdirektor Roman Kasper. Auf Oschatz sei das Unternehmen gekommen, weil eine passende Lager- und Produktionsfläche im näheren Umfeld von Zeithain gesucht worden sei. Die Hallen in Oschatz seien dafür passend gewesen. Harder-online mietet die Hallen vom Eigentümer. Das ist die Immobiliengesellschaft Mileway aus Luxemburg. „Wir arbeiten in einer Wachstumsbranche“, nennt Kasper einen Grund für die Expansion des Unternehmens.

Produktionsanlagen werden installiert

Derzeit werden die Produktionsanlagen in Oschatz installiert. „Wir brauchen jetzt noch vier bis sechs Wochen“, so Kasper. Produktionsstart könnte demzufolge Anfang Juni mit fünf Mitarbeitern sein. „Wir suchen aktuell schon Leute. Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, werden es in Oschatz mal 20 bis 25 Beschäftigte sein“, stellt der Marketingdirektor in Aussicht.

Stammsitz in Zeithain

Die Harder-online GmbH zählt aktuell knapp 70 Beschäftigte. Am Stammsitz in Zeithain (seit 2017) werden hauptsächlich Etiketten, Faltschachteln, Laminattuben und Beutelverpackungen produziert. Harder-online vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Labelprint 24. „Das Internet ist heute zu unserer wichtigsten Verkaufsplattform geworden“, sagt der Firmengründer und Inhaber Stefan Harder. Die Preise für ihre gewünschten Etiketten können von den Kunden über den Onlineshop des Unternehmens in Echtzeit kalkuliert werden.

Etiketten für Lebensmittel und Reinigungsmittel

Der gelernte Offsetdrucker Harder arbeitet heute mit Geschäftspartnern in der Schweiz, Tschechien, Polen und anderen Ländern zusammen. Gedruckt wird in Zeithain ausschließlich digital. Die Etiketten finden sich zum Beispiel auf Reinigungsmitteln in Baumärkten oder auf Lebensmitteln in Supermärkten.

Hochregallager 2013 demontiert

Das Hochregallager von Deutsche Post DHL Am Zeugamt wurde im Jahr 2013 demontiert. DHL hatte fünf Jahre zuvor am 1. März 2008 seinen Standort in Oschatz geschlossen, über 200 Arbeitsplätze gingen damit verloren. Seit 1995 befand sich in Oschatz das einzige Logistikzentrum der Deutschen Telekom AG in Ostdeutschland, das ab 2000 unter der Flagge von Danzas arbeitete und schließlich von 2003 bis 2008 von der Posttochter DHL betrieben wurde. Im Auftrag der Post versuchte die Leipziger Niederlassung der BNP Paribas Real Estate, das ehemalige Logistikzentrum zu vermarkten.

Von Frank Hörügel