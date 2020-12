Online oder per Telefon: Oschatzer Einzelhändler weiter für Kunden da

Oschatz

Modehaus Fischer

Modehaus Fischer am Altmarkt: „Wir sind in Oschatz über unseren Online-Shop erreichbar“, sagt Filialleiterin Claudia Roßberg. Die Bestellungen werden dann über Lieferdienste zu den Kunden nach Hause gebracht. Die Postfiliale im vorderen Bereich des Ladens ist weiter geöffnet, aber das Modegeschäft ist abgesperrt.

www.meinfischer.de

Raumausstatter Perlich

Raumausstatter Perlich in der Lutherstraße: „Ich darf zum Glück weiter arbeiten, denn ich zähle als Handwerkerin. Allerdings muss ich meinen Showroom schließen“, sagt Inhaberin Simone Perlich. Unter Beachtung der Abstandsregeln könne sie nach telefonischer Absprache bei den Kunden zu Hause Beratungen für die Raumausstattung durchführen und auch die Aufmaße aufnehmen. Auch telefonische Bestellungen von Waren aus ihrem Geschäft sind möglich. „Es wird entweder geliefert oder liegt nach Absprache in den Filialen der Bäckerei Donat zum Abholen bereit“, so Simone Perlich.

Tel. 03435/987432

Schuhe & Mode Schubert

Schuhe & Mode Schubert in der Altoschatzer Straße: „Wir sind natürlich für unsere Kunden telefonisch zu erreichen“, sagt Inhaber Thomas Schubert. Jedoch finde derzeit eine komplette Umstellung des Warenwirtschaftssystems statt, so dass Online-Bestellungen derzeit nicht möglich seien. Die Umstellung werde noch eine Weile dauern, so dass wahrscheinlich erst nach dem Jahreswechsel wieder Online-Bestellungen möglich sein werden, vertröstet Schubert die Kundschaft.

www.schuh-schubert.de, Tel. 03435/987449

Intersport Hanel

Intersport Hanel am Neumarkt: „Wir haben uns für Bestellungen extra eine neue E-Mail-Adresse genommen: Sport. Hanel.Corona@web.de“, sagt Inhaberin Katrin Hanel. Außerdem können die Kunden montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr telefonisch bestellen (siehe Info) und auf den Angeboten der Website stöbern. „Und wir liefern die Bestellungen kontaktlos aus“, so die Inhaberin. Im Gebiet des Altkreises Oschatz ist dieser Service nach ihren Angaben kostenlos.

Tel. 03435/920119, www.intersport.de

Buchhandlung Roscher

Buchhandlung Roscher in der Lutherstraße:„Wir sind erreichbar – per Mail, Telefon und unseren Online-Shop“, sagt Inhaberin Alexandra Roscher. Geliefert werden bestellte Bücher nach Hause, auf Wunsch auch in Geschenkpapier – darauf hätten Kunden, die zuletzt alle äußerst diszipliniert gewesen seien, jedoch zunehmend verzichtet. „Die Möglichkeit des Abholservices ist gesetzlich nicht klar definiert, davon sehen wir ab – aus Sicherheitsgründen.“ Die Buchhändlerin rät daher zur Bestellung per Telefonanruf. „Da ist auch die sonst übliche Beratung möglich, und alle Titel, die bis zum regulären Ladenschluss geordert und verfügbar sind, kommen meist auch schon am nächsten Tag“, so Roscher. Gezahlt werden könne – wie im Frühjahr – per Paypal oder herkömmlich auf Rechnung.

Tel.: 03435 929779, Online-Shop: www.roscher-buch.de

Mode Express No.1

Mode Express No.1, Sporerstraße: Inhaberin Gabriele Stein kann Onlinehandel oder telefonischer Beratung nichts abgewinnen. „Die Möglichkeiten sind da ja arg begrenzt“, sagt sie. Kleidung müsse anprobiert werden, individuelle Beratung, alternative Größen – alles das und mehr sei im persönlichen Gespräch deutlich besser zu händeln. Hoffnung setzt sie dagegen ins Gutschein-Geschäft. „Davon habe ich dieses Jahr 50 Prozent mehr ausgestellt als sonst im Advent üblich.“

Goldschmiede Zierlichkeiten

Goldschmiede Zierlichkeiten, Neumarkt: Goldschmiedin Juliane Korpowski kann ihren Laden mit Werkstatt derzeit auch nicht für Kundschaft öffnen. Gerade in der Vorweihnachtszeit bedeutet dies Umsatzeinbußen. Um aber ein stückweit weiter für ihre Kunden da zu sein, gibt es nach wie vor die Möglichkeit, sich im Schaufenster des Geschäftes zu informieren. Zusätzlich gibt es noch eine Internetpräsenz der Goldschmiede. „Hier kann man sich sicherlich Ideen holen, aber beim Schmuck finde ich eine persönliche Beratung unerlässlich“, sagt sie. Aber sie sei auch telefonisch zu erreichen. Wer sich dann zum Kauf entscheidet, für den bietet sie einen Bringedienst an.

Tel: 03435 666356 / 01512/ 88 23 137/info@zierlichkeiten.de/www.zierlichkeiten.de

Bastelstudio Oschatz

Bastelstudio Oschatz, Hospitalstraße: Inhaberin Carola Schönfeld hält ihren Laden momentan auch geschlossen. Sie freut sich vor allem, dass die beiden vergangenen verkaufsoffenen Sonnabende gut gelaufen sind. Um den Kontakt zu ihren Kunden nicht abbrechen zu lassen, hat sie im Internet einen Bastelblog ins Leben gerufen. „Hier geben wir Ideen und Umsetzungsvarianten für Leute, die die Zeit zum Basteln nutzen wollen“, sagt Schönfeld. Über den Blog gebe es auch die Möglichkeit, Material zu bestellen und Vereinbarungen über Zustellung und Abholung zu vereinbaren. Einen direkten Onlineshop hat das Oschatzer Bastelstudio allerdings nicht. „Im Ladenfenster hängt eine E-Mailadresse, über die Bestellungen möglich sind. Das Postfach wird regelmäßige kontrolliert“, sagt Carola Schönfeld. Allerdings sei die Zahl der Kunden, die dieses Angebot nutzen, überschaubar.

Tel: 03435 932 262 / bastelstudio-oschatz@posteo.de / https://bastelstudio.wordpress.com/

Drogerie und Parfümerie Langer

Drogerie und Parfümerie Langer Oschatz, Lutherstraße: Inhaberin Steffi Langer hat das Glück, dass der Laden aufgrund des Angebots an Drogeriewaren geöffnet bleiben kann. „Ich bin im Laden für meine Kunden da“, sagt sie. Allerdings habe das Umfeld der weitgehend lahmgelegten Oschatzer Innenstadt auch Auswirkungen auf den Kundenverkehr. Der gestaltet sich im Moment übersichtlich, auch weil viele Kunden vermuten, der Laden hätte geschlossen.

Tel. 03435/920522

Schuh Wolf

Schuh Wolf am Neumarkt: Inhaberin Heike Wolf bietet auf der Internetseite des Geschäfts individuelle Geschenkgutscheine explizit für das bevorstehende Weihnachten an. Diese werden auf Wunsch kostenlos nach Hause geliefert, verspricht die Seite. Erworben werden können die Gutscheine über das Kontaktformular auf der Internetseite oder via Telefon, heißt es dort weiter.

Internet: www.schuhwolf.com, Telefon: 03435/922247

Von Hagen Rösner, Frank Hörügel und Christian Kunze