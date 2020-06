Open Air hoch drei: Steven Dornbusch holt Oschatz aus der Corona-Starre

Oschatz

Den Kopf in den Sand stecken angesichts des Corona-Veranstaltungsverbots bis voraussichtlich Ende Oktober? Das ist nicht die Art von Steven Dornbusch. Gemeinsam mit seinem Team von Newado Entertainment, Sponsoren und weiteren Partnern möchte er Oschatz am zweiten Juliwochenende aus der virusbedingten Starre erwecken.

Der Plan: Drei Abende in Folge gibt es Musik auf der Festwiese am Finanzamt – nicht als Auto-Konzert, sondern richtig, mit Gastronomie, Hygiene-Konzept und Abstandsregeln. „Was nützt es, zu jammern, wie schlimm und schlecht alles ist? Wir müssen wieder auf die Beine kommen und Entscheidern zeigen, wir müssen und wollen weitermachen“, so der ehemalige Oschatzer.

Behörden waren aufgeschlossen

In Krisen wie dieser gelte es mehr als sonst noch, kreativ zu sein – und damit den Menschen, die sich nach Live-Musik sehnen und den Mitstreitern der Branche ein Zeichen zu geben. „Das Oschatz Open Air Weekend soll ein Lichtblick für die gesamte Branche sein – und natürlich ein Angebot an die Oschatzer, wieder gemeinsam zu feiern“, so der Initiator zu seiner Intention.

Als die Corona-Krise im März mehr und mehr zum Erliegen des öffentlichen Lebens führte, stellte sich Dornbusch schon darauf ein, bis Jahresende gar nichts mehr auf die Beine stellen zu können. „Das sieht inzwischen anders aus. Wir haben uns bereits für das Jahr 2021 Pläne gemacht, wie Events unter Auflagen stattfinden können. Diese Ideen kommen nun schon in diesem Sommer zum Tragen“, beschreibt er. Bei den Genehmigungsbehörden sei er auf offene Ohren gestoßen. „Ich hatte schon den Eindruck, dass man auch hier gewillt ist, den Leuten wieder mehr Kultur zu ermöglichen und Anlässe dafür sucht.“

Die „Münchener Freiheit“ wird voraussichtlich am 12. Juli in Oschatz ein Konzert geben. Quelle: Christian Modla

Was erwartet die Döllnitzstadt am 10., 11. und 12. Juli? Los geht es am Freitag mit dem DJ-Duo „Gestört aber Geil“, gefolgt von den bereits Oschatz-erprobten Jungs von „Goitzsche Front“ am Sonnabend und voraussichtlich – aber noch nicht bestätigt – „ Münchener Freiheit“ am Sonntag. Letztere feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen – eines der Jubiläen, das droht, im Corona-Geschehen unterzugehen.

Ein Ort, drei Abende, drei Zielgruppen – mit der Mischung und einigen „Spielregeln“ hofft Steven Dornbusch überzeugen zu können. „Unser Konzept ist abgesegnet, für Konzerte zulässige Ausnahmen reizen wir aus – so besteht beispielsweise keine Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Für die Besucher gibt es Logen, in denen sich zwischen vier und acht Personen aufhalten dürfen. Die Toiletten entsprechen den geforderten Hygienestandards und das Kartenkontingent ist auf 900 Tickets begrenzt“, zählt er auf.

Kartenverkauf startet

Unterstützt wird der Hattrick von regionalen Sponsoren, zu denen das Mazda-Autohaus Schmidt sowie „der computerladen“ und „der werbeladen“ gehören. Beginn ist am Freitag und Sonnabend jeweils 20 Uhr, am Sonntag bereits 18 Uhr.

Karten zu Preisen ab 25 Euro pro Konzert gibt es ab dem 21. Juni 18 Uhr online auf www.eventim.de, ab 22. Juni zudem in der OAZ-Geschäftsstelle und der Oschatz-Information.

Von Christian Kunze