Orkanartige Böen stehen bevor

Oschatz

Die Gruppe „Unwetteralarm Sachsen“ gibt eine Warnung raus. Es kann am Freitag und Samstag zu möglichen Orkanlagen kommen. Die OAZ sprach darüber mit dem Oschatzer Wetterbeoabachter Sebastian Schuffenhauer.

Was erwartet uns die nächsten Tage?

Sebastian Schuffenhauer: Gehen wir erst auf den Donnerstag ein. Da erreicht uns das erste Sturmtief dieser Woche, was an der Nordsee schon Böen bis zu 100 Kilometer die Stunde bringen kann. In einem breiten Streifen vom Norden bis in die Mitte sind schwere bis orkanartige Böen bis zu 110 km/h möglich. Achtung bei Schauer oder Gewitter – diese sind auch möglich. Dann muss mit Böen über 110 km/h gerechnet werden. Im Süden verläuft das Ganze etwas ruhiger mit Böen bis zu 75 km/h.

Und in der Region Oschatz?

Hier sind am Donnerstag Sturmböen von 70 bis 90 Kilometer pro Stunde möglich. Bei Schauernähe sogar bis zu 110 Kilometer pro Stunde. So weit kann man noch nicht in die Zukunft schauen, doch ein Orkan in der Nacht von Freitag zu Samstag ist möglich. Die verschiedenen Modelle sind sich da relativ einig.

Was empfehlen Sie?

Alles was nicht niet- und nagelfest ist, sollte man definitiv schützen. Die Balkone sollten freigeräumt werden, also keine Blumenkästen drauf lassen. Die Gefahr ist gegeben, dass die Sachen herunterfallen. Autofahrer sollten sehr aufmerksam und sorgsam fahren, da sie besonders auf freien Flächen durch den starken Wind beiseite gedrückt werden können. Das kann besonders bei Überholversuchen sehr gefährlich werden. Es ist mit Schäden an Häusern oder im Wald zu rechnen. Dachziegel und Äste können herunterfahren. Wer zuhause bleiben kann, sollte es bestenfalls vermeiden nach draußen zu gehen.

Von Kristin Engel