Dahlen

Nach der Beschlussvorlage zur Annahme von Spenden und Schenkungen meldete sich der Schmannewitzer Ortsvorsteher Rüdiger Preuß (UBG) zu Wort. Er und sein Börlner Amtskollege Heiko Haferkorn hatten bereits zu Jahresbeginn aus der Vergütung ihrer Tätigkeit je 850 Euro für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage zur Verfügung gestellt. Nach ihren Vorstellungen soll diese „Anzeigetafel“ insbesondere an Unfallschwerpunkten in den ländlichen Ortsteilen der Heidestadt zum Einsatz kommen.

Großzügige Geste

Da nach ihrem Engagement immer noch knapp 1100 Euro für den Kauf fehlten, spendeten die beiden Ortsvorsteher jeweils weitere 350 Euro. „Es wäre gut, wenn der Stadtrat die nun noch fehlenden Mittel freigeben würde“, sagte Preuß in der Juni-Ratssitzung. Ganz so leicht ist das allerdings angesichts der Tatsache, dass die Stadt für 2019 noch nicht über einen gültigen Haushalt verfügt, nicht. Thomas Pätzold (WHD) betonte, dass es wünschenswert wäre, wenn das Messgerät zu Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb gehen könnte. Gerd Oehmigen (UBG) regte aus diesem Grund an, dass die Räte ihr Sitzungsgeld für diesen Monat dafür spenden sollten. Dessen Höhe hätte allerdings nicht genügt, um die verbliebene Lücke von rund 400 Euro zu schließen.

„Tatsächlich“, so informierte Rüdiger Preuß die Oschatzer Allgemeine, „waren die Räte großzügig, so dass dank ihrer Spende nun eine mehr als ausreichend große Summe zusammengekommen ist“. Damit müsste die Verwaltung nun in der Lage sein, die Anlage zu bestellen.

Von Axel Kaminski