Oschatz: Autofahrer hat 1,98 Promille intus und verursacht schweren Unfall

Oschatz

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag in Oschatz. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig fuhr der Fahrer (57) eines Opel gegen 15.20 Uhr auf der Friedensstraße in Richtung Bundesstraße 6. Beim Linksabbiegen in die Merkwitzer Straße übersah er eine entgegenkommende Kleinkraftradfahrerin (53) – es kam zum Zusammenstoß. Die 53-Jährige stürzte, wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 57-Jährigen brachte ein Ergebnis von 1,98 Promille. Er hat sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

Von sg