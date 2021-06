Oschatz: Autofahrerin rammt Straßenmeisterei-Schuppen

Oschatz

Unfreiwillig in der Straßenmeisterei gelandet ist am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, eine Autofahrerin in Oschatz. Die 50-Jährige war mit einem Opel auf der B 6 aus Richtung Riesa kommend in Richtung Oschatz unterwegs. Wie die Polizei berichtete, kam sie dann auf der Dresdener Straße nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, durchbrach einen Zaun und prallte schließlich auf dem Gelände einer Straßenmeisterei gegen einen Schuppen.

Polizei ermittelt

Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 0,32 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die 50-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von LVZ