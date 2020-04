Oschatz

Ein Blinken brachte die Polizei auf die richtige Spur. Zwei Jugendliche waren in der Nacht zum Freitag im Oschatzer Stadtgebiet unterwegs und kamen dabei auch an einer Baustelle in der Straße Am Holländer vorbei. Wie die Polizei berichtete, habe dort jeder der beiden 17-Jährigen eine Baustellenlampe entwendet und in die mitgeführten Taschen gesteckt. Bei einer späteren Kontrolle der Jugendlichen im Stadtgebiet, inzwischen war es 1.40 Uhr, fiel den Beamten dann ein gelbes Blinken in der Tasche eines der 17-Jährigen auf ... Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls gegen die beiden Deutschen.

Von LVZ